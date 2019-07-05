 Almanya′daki her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında | YAŞAM | DW | 19.08.2019

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YAŞAM

Almanya'daki her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında

Almanya’da eşcinsel evliliğin yasallaştığı 2017 yılının Ekim ayından 2018 sonuna dek 33 bin eşcinsel çift nikahlandı. Buna göre her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında yapıldı.

Symbolbild Homoehe (Reuters)

Almanya İstatistik Dairesi, Almanya’da eşcinsel çiftler arasında nikah kıyılmasının yasallaştığı 1 Ekim 2017 tarihinden 2018 sonuna dek geçen 15 aylık sürede yaklaşık 33 bin eşcinsel çiftin bu haktan yararlandığını duyurdu. Böylece söz konusu zaman diliminde Almanya'da kıyılan her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında gerçekleşmiş oldu.

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Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Şimdiye kadar 7 binden fazla çift evlendi. (22.09.2018)

Avrupa Adalet Divanı evli eşcinsel çiftlerden AB vatandaşı olmayan yabancı eşe oturum hakkı verilmesi gerektiğine hükmetti. Karar eşcinsel Rumen vatandaşının oturum hakkı alamayan ABD'li eşinin itirazı üzerine verildi. (05.06.2018)

Almanya'da eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerini öngören yasal düzenleme mecliste onaylandı. Başbakan Merkel oylamada ret oyu kullandığını açıkladı. (30.06.2017)

İstatistik Dairesi verilerine göre söz konusu tarihler arasında kıyılan 449 bin 466 nikahın 32 bin 904'ü eşcinsel çiftler arasında gerçekleşti.

Yapılan bu evliliklerden 21 bin 477 tanesi, eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı dönemde, devlet tarafından tanınan "Kayıt altına alınmış hayat arkadaşlığı" statüsünden evlilik statüsüne dönüştürme neticesinde meydana geldi.

Başbakan Angela Merkel, daha önce sürekli karşı çıktığı eşcinsel evliliği ile ilgili olarak yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir etkinlikte, bu tavrından geri adım atmış ve her milletvekilinin bu konuda kendi vicdanı doğrultusunda karar verebileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine Almanya Parlamentosu, uzun yıllar boyunca tartışılan tasarıyı, 2017 yılının yaz döneminde onaylamıştı.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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