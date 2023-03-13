Hastaneler hizmetlerini kısıtlama tehdidiyle karşı karşıya

Almanya'da hastanelerin yarısı, ekonomik durum nedeniyle gelecek altı ay içinde hasta bakım faaliyetlerini azaltmak zorunda kalacağı tahmininde bulunuyor. Redaktionsnetzwerk Deutschland'ın (RND) haberine göre, Almanya Hastaneler Birliği'nin (DKG) hastane yönetimlerinde yaptığı kamuoyu yoklaması bu sonucu ortaya koydu.

Bu anket sonucunda hazırlanan Hastane Endeksi'ne göre hastanelerin yüzde 51'i yataklarını azaltmak ya da bazı servislerini geçici olarak kapatmak zorunda kalacağını tahmin ediyor. Hastanelerin yüzde 41'i de planlanabilir ameliyatları erteleme, yüzde 35'i ise personel sayısında azaltacağı öngörüsünde bulunuyor. Yüzde 6'lık bir kesim ise tüm bir hastaneyi kapatmak zorunda kalacağını tahmin ediyor.

Araştırmaya göre hastanelerin yüzde 71'i ekonomik durumunu çok kötü ya da kötü olarak tanımlıyor. Hastanelerin yüzde 80'i enerji gibi sigorta kurumları ya da devlet tarafından karşılanmayan maliyet artışlarını ve personel eksikliğini bu durumun oluşmasından başlıca etkenler olarak gösteriyor.

DKG Başkanı Gerald Gaß, RND'ye yaptığı açıklamada "Dörtnala giden enflasyon ve bunun gerisinde kalan gelir artışı nedeniyle hastaneler şu anda her ay 740 milyon euro açık veriyor" dedi.

Gaß, çoğu hastanenin açıklanan enerji yardımlarından, düzenlemelerde yer alan ayrıntıların elverişsiz olması nedeniyle faydalanamadığını bir kez daha söyledi. "İflasları ve bunun sonucunda bakım hizmetlerindeki kısıtlamaları önlemek için hastaneler yakın zaman içinde ve güvenilir şekilde ekonomik güvenceye kavuşturulmalıdır" dedi.

Almanya'da eyalet yönetimleri, Federal Meclis ve sağlık sektörü temsilcileri bugün hastane zirvesinde bir araya gelecek.

AFP / EC, JD