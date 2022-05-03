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Fotoğraf: Michael Gstettenbauer/imago images
ToplumAlmanya

Almanya'daki gençlerin en büyük korkusu savaş

2 saat önce

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin en büyük korkusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa'da yayılması. İkinci sırada ise iklim değişikliğinin sonuçlarından duyulan korku yer alıyor.

https://www.dw.com/tr/almanyadaki-gen%C3%A7lerin-en-b%C3%BCy%C3%BCk-korkusu-sava%C5%9F/a-61671639

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, yaşları 14 ile 29 arasındaki gençlerin en büyük korkusu Avrupa'da savaş çıkması.

Berlin'de kamuoyuna tanıtılan "Almanya'da Gençlik" araştırması kapsamında 9-21 Mart tarihleri arasında gençlere en büyük korkularının ne olduğu soruldu. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 68'i Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin sonucu olan savaşın Avrupa'ya sıçramasının en büyük korkusu olduğunu belirtti. İkinci sırada ise iklim değişikliği yer aldı. Görüşleri sorulan gençlerin yüzde 55'i iklim değişikliğinden, yüzde 46'sı enflasyondan, yüzde 40'ı toplumun bölünmesinden korktuğunu açıkladı.

Böylelikle savaş korkusu, geçen yıl yapılan araştırmada ilk sırada yer alan iklim değişikliğini geride bırakmış oldu. Araştırmanın yazarları Simon Schnetzer ve Klaus Hurrelmann, Almanya'da gençlerin "sürekli bir kriz modunda" olduğunu belirtti. Hurrelmann, "Hayatı derinden etkileyen krizlerin art arda gelmesi gençleri etkiliyor" dedi.

Korona pandemisi nedeniyle iki yıldır okul ve iş hayatında devam eden kısıtlamaların gençleri psikolojik olarak da etkilediğini belirten uzmanlar, Ukrayna savaşının oluşturduğu savaş tehdidinin gençlerin duygusal yükünü artırdığını belirtti. Hurrelmann, Çok sayıda genç mesleki, mali ve ekonomik geleceğinden endişeli" diye konuştu.

Ancak araştırmanın sonuçlarına göre, savaş korkusuna rağmen Rusya'ya karşı siyasi yaptırımlar uygulanması ve ordunun güçlendirilmesine destek az. Gençlerin yüzde 58'i Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uygulanmasına destek verirken, sadece 43'ü askeri harcamaların yükseltilmesinden yana. Gençlerin yüzde 37'si ise Ukrayna'ya silah desteği verilmesini savunuyor.

AFP/BÖ,TY

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