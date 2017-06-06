Almanya'daki Darknet baskınında üç gözaltı

İnternetin yasadışı karanlık ağı olarak bilinen Darknet üzerinde faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen kişilere karşı yapılan operasyonlarda Almanya'da üç kişi gözaltına alındı.

Alman polisi, uluslararası çapta yürütülen soruşturma kapsamında, Darknet'in en büyük ikinci alışveriş platformu olarak bilinen "Wall Street Market" ile ilişkisi bulunan ve yaşları 31, 29 ve 22 olan üç kişiyi yakaladığını açıkladı.

Yaklaşık bir hafta önce gözaltına alındığı belirtilen kişilerin Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden Wüttemberg eyaletlerinde yakalandıkları duyurulurken, bu kişilerin söz konusu alışveriş platformunda uyuşturucu, sahte belge ve çalıntı veri satan sanal dükkanlarda faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Mart ayından beri izleniyorlar

ABD ve Hollanda polis teşkilatlarının yanı sıra, Avrupa Polis Örgütü Europol'ün de dahil olduğu geniş kapsamlı soruşturmada gözaltına alınan Alman vatandaşlarına Darknet platformundaki Almanca dil seçeneği ile yaklaşıldığı kaydedildi.

Mart ayından beri şüphelileri izlediklerini belirten yetkililer, üç şahsın da takip edildiklerinden endişe edip gizlenmeye hazırlandıklarını, ancak başarıya ulaşamadan yakalandıklarını açıkladı.

Baskınlarda üç şahsa ait olduğu düşünülen toplam 550 bin euro nakit para, değeri altı haneli sayılarla ifade edilen kripto para ve pahalı otomobiller ele geçirildi.

ABD'de yürütülen operasyonlarda da ayrıca büyük miktarlarda uyuşturucu madde sattığından şüphelenilen iki kişi gözaltına alındı.

Çocuk pornosu ve silah hariç her şey var

Ağırlıklı olarak kokain, eroin, marijuana (esrar) ve amfetamin gibi uyuşturucu ve keyif verici maddelerin satıldığı Darknet platformlarında ayrıca sahte pasaport gibi sahte belgeler ve bilgisayar virüsleri de satışa sunuluyor.

Çocuk pornosu ve silah satışının yasak olduğu platformlar üzerinde faaliyet gösteren aracılar her alışveriş başına yüzde 2 ila yüzde 6 oranında komisyon alıyor; ödemeler Bitcoin ve Monero gibi kripto para birimleri aracılığıyla yapılıyor.

DW,dpa,AFP/ÇÖ,SSB

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