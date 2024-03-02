Almanya'daki çifçilerin hedefinde neden Yeşiller var?

Almanya'da devam eden çiftçi eylemlerinin hedefinde özellikle koalisyondaki Yeşiller partisi var. Çiftçilerin eylemleri Yeşillere karşı aşırı sağcılar tarafından da kışkırtılıyor.

Almanya'da Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang'ın Şubat sonunda gerçekleştirdiği Magdeburg kenti ziyareti protestolarla başladı. Yaklaşık 90 traktör eşliğinde alanda toplanan yaklaşık 200 kadar çiftçi, Yeşiller liderini korna ve sloganlarla protesto etti. Lang, oradan ayrılmaya çalıştığında ise öfkeli kalabalık bu kez traktörlerle politikacının yolunu kesti.

Aslında bu, geçen haftalardaki çiftçi protestolarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük bir eylemdi, ancak sosyal medyada büyük ses getirdi. Sebebi ise aşırı sağcıların Yeşillere karşı bu protestoyu hem kutlaması hem de kışkırtmasıydı.

Aşırı sağcı kesimin öne çıkan isimlerinden Martin Sellner'in yaptığı gibi. Ocak 2024'te bir medya platformunun yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik görüşlerini haberleştirdiğinde manşetlere çıkan Sellner, sığınmacıların ve göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçmiş olsalar bile belirli koşullarda sınır dışı edilmesi gerektiğini savunması tartışmalara neden olmuştu.

Sellner, Magdeburg'daki protestoyu da kendi aşırı sağ görüşmeleri için kullanarak Telegram üzerinden "Çiftçiler pes etmeyecek! Benimle tam bir dayanışma içindeler" şeklinde bir paylaşım yaptı. Neo-Nazi görüşleriyle bilinen Michael Brück de çiftçi protestolarının büyük bir halk ayaklanmasına dönüşmesinin hayalini kurduğunu belirterek çiftçilere destek verdi.

Avusturyalı Martin Sellner, Avrupa'nın en tanınmış aşırı sağcılarından biri. Sellner'in aşırı sağcı Alman aktivistler ve AfD'li siyasetçilerle de bağlantısı bulunuyor Fotoğraf: Isabelle Ouvrard /IMAGO

Güvenlik makamları tetikte

Alman güvenlik makamları, çiftçilerin protestolarına eşlik eden aşırı sağcıları yakından takip ediyor. Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın İçişleri Bakanlığı sözcüsü, DW'ye yaptığı açıklamada radikal sağcıların taktiklerini şöyle açıkladı:

"Hükümeti eleştiren ve hatta ona düşman olan içerikler yayan aşırılık yanlısı gruplar, orta sınıfın desteğini kazanmak için çiftçi protestolarını kendi amaçları doğrultusunda araçsallaştırmaya çalışıyor."

Almanya'nın ikinci büyük federal eyaleti olan Bavyera'daki Anayasayı Koruma Dairesi de benzer gözlemlerde bulundu. Ancak iç istihbarat örgütü, çiftçilerin oyuna gelmediğini belirterek "Tüm propaganda çabalarına rağmen Bavyeralı çiftçiler, kendilerini aşırı sağcı etkilerden bariz şekilde uzak tutmayı başardı. Aşırılık yanlısı her türlü eylem ve söylemi kesin olarak ve mütemadiyen reddediyorlar" açıklamasını yaptı.

Almanya'daki çiftçi protestolarına zanaatkârlar ve küçük büyüklükteki işletmeciler de katıldı Fotoğraf: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

"Söylem, eyleme dönüşür!"

Ancak aşırı sağcı aktivistlerin iktidardaki Yeşiller'e karşı ortamı alevlendirmeye çalışması, Almanya'nın Yeşiller partili Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'i endişelendiriyor. Habeck de bir süre önce öfkeli çiftçiler tarafından hedef alınmıştı.

Habeck, 27 Şubat'ta Yeşiller Meclis Grubu toplantısında partisine yönelik saldırılara değinerek "Vahşileştirme, popülizmin silahıdır. Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar o kadar abartılıyor ki, herkes birbirine bağırıyor ve makul bir çözüm imkânsız hale geliyor. Burada nihai amaç, demokrasiye zarar vermektir" dedi.

Sosyal medyadaki nefret söylemlerinin muhtemel sonuçlarına işaret eden Habeck, "Söylem er ya da geç eyleme dönüşür" uyarısında bulundu. Habeck, bu sözüyle 2019 yılında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) siyasetçisi Walter Lübcke'nin öldürülmesine atıfta bulundu. Kassel Bölge Valisi Lübcke, dönemin Başbakanı Angela Merkel'in iltica politikasını desteklediği için aşırı sağcı bir kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Fail daha önce internet üzerinden valiyi tehdit etmişti.

Yeşiller partisinden Robert Habeck ve Ricarda Lang, aşırı sağcıların hedef gösterdiği siyasilerin başında geliyor Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Habeck: Yeşillerin başarıları kışkırtıyor

Peki aşırı sağcılar neden özellikle Yeşilleri hedef alıyor? Habeck bunu şöyle açıklıyor:

"Popülistler için asıl meydan okuma, diğer popülistlerle değil, uzlaşmacılarla mücadele etmektir. Yeşiller, son yıllarda ülkeyi daha özgür ve ilerici hale getirdi. Bu başarılar, muhalifleri kışkırtıyor."

Ancak demokrasi uğruna ve aşırı sağa karşı ülke çapında düzenlenen protestoların da büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Habeck, "İşte bu yüzden geleceğe ilişkin endişeli değilim" diyor.

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