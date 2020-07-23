Almanya’da yurtdışından dönenlere ücretsiz korona testi

Almanya’da yurtdışından dönenlere deniz ve hava limanlarında ücretsiz koronavirüs testi hizmeti sağlanacak. Kişinin hangi ülkeden geldiğine, COVID-19 hastalığı semptomları gösterip göstermediğine bakılmayacak. Konuyla ilgili karar, eyalet ve federal sağlık bakanlarının bugün yaptığı toplantıda alındı.

Almanya'da pandemiyle mücadeleden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'nin de aralarında olduğu 130 ülkeyi riskli bölge olarak tanımlamıştı. Bu ülkelerden gelen yolcuların geldikleri ülkede test yaptırması gerekiyor. Test sonucunun negatif olduğuna dair raporu olmayanlar iki hafta boyunca evlerinde karantina altına alınacak.

Risk bölgesi olarak tanımlanmayan Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler de ücretsiz koronavirüs testi imkanından geldikten sonra 72 saat içinde yararlanabilecek. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı'nın verdiği bilgiye göre, bu testler havalimanlarında değil doktor muayenehanelerinde veya hastanalerde yaptırılabilecek.

Sağlık Bakanı Spahn: Hala pandeminin ortasındayız

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında "Güncel vaka sayıları bir kez daha gösteriyor ki hala korona pandemisinin tam ortasındayız. O nedenle sürekli artan seyahat trafiği Almanya’ya sürekli daha fazla enfeksiyon taşınması riskini de artırıyor" dedi. Bakan Spahn, ulusal test stratejisinin alınan kararla tamamlandığını söyledi.

"Ama elbette açıktır ki test ücretsiz bilet anlamına gelmez, sadece anlık bir görüntülemedir" diyen Spahn, "Akıllıca hareket etmek ve uyanıklık vazgeçilmez olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanlarının toplantısında test yaptırmanın hukuki bir mecburiyet haline getirilmesinde bir karara varılmadı. Ancak riskli ülkelerden hava kara ya da demiryolu ile gelenler 14 günlük karantinaya girmemek için test yaptırıyor.

Türkiye'den Almanya dönecek olanlar PCR testlerini 110 TL karşılığında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan sağlık kuruluşlarında yaptırılabiliyor.

dpa / EC, HS

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