Almanya'da yurt dışına tren seyahatlerinde büyük artış

Almanya'da yurt dışına tren seyahati gerçekleştiren yolcu sayısı, pandemi öncesi dönemin de üzerine çıktı. En büyük talebin Avusturya'ya olduğu açıklandı.

Almanya'da devlet kontrolündeki demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB) yurt dışına seyahat eden yolcu sayısında özellikle son aylarda ciddi artış olduğunu açıkladı.

Şirketin CEO'su Richard Lutz, uluslararası yolculuklarda 2019 baharında ulaşılan sayıların üzerine çıkıldığını belirterek "Bu, pandemi öncesi yolcu trafiğinde rekor kaydedilen seneydi" ifadesini kullandı.

Lutz, Deutsche Bahn ve yurt dışındaki ortaklarının gerçekleştirdiği uluslararası uzun mesafe seferlerini kullanan yolcu sayısının geçen Mart ayında Mart 2019'a kıyasla yüzde 11, geçen ay ise Nisan 2019'a göre yüzde 25 arttığını açıkladı.

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Avusturya'ya büyük talep

Özellikle Avusturya'ya yönelik talebin yüksek olduğu görüldü. Nisan'da Avusturya'ya seyahat eden yolcu sayısı, 2019'un aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 60'lık artış gösterdi. Aynı dönemde Belçika'ya seyahat edenlerin sayısındaki artış ise yaklaşık yüzde 40 olarak açıklandı.

Deutsche Bahn verilerine göre, uzun mesafe seyahatleri şirketin uluslararası seferlerindeki toplam cirosunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Deutsche Bahn, uluslararası seferlerini yabancı demiryolu şirketleriyle işbirliği yaparak gerçekleştiriyor. Deutsche Bahn CEO'su Lutz, "Örneğin Alman-Fransız yüksek hızlı tren seferlerinde, ICE ve TGV trenleri birlikte kullanılıyor" dedi.

dpa/CÖ,EC