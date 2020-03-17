Almanya'da yeni koronavirüs vakalarına karşı hazırlık

Almanya yeni koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadele amacıyla bir acil eylem planı devreye soktu. Artan COVID-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminde kaos yaşanmaması için yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesinin artırılması için harekete geçildi.

Gerek federal gerekse eyaletler düzeyinde salı günü alınan karara göre, eyalet yönetimleri ”bu hedefe ulaşmak için geçici yoğun bakım üniteleri kurmak” amacıyla hastanelerle birlikte çalışacak. Bu bağlamda yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu planlara ilk kez haber portalı Spiegel Online yer vermişti.

Almanya Sağlık BakanıJens Spahn’ın verdiği bilgiye göre, Almanya genelindeki yoğun bakım ünitelerinde 25 bini solunum desteğine sahip 28 bin kişilik yoğun bakım kapasitesi bulunuyor.

Daha hafif vakalar için de ek kapasite

Alınan karar uyarınca ayrıca daha hafif seyreden vakalar için ise rehabilitasyon merkezleri, oteller veya büyük spor salonları ek kapasite sağlayacak. Bu bağlamda ihtiyaç dahilinde Kızılhaç, yardım kuruluşu Technisches Hilfswerk ve diğer hizmet gruplarının da destek sağlayacağı kaydedildi.

Hastanelerin önünde de kriz merkezleri oluşturuldu

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun ile devlet ve senato ofisleri başkanları tarafından kararlaştırılan belgede hastanelerin altyapılarının korunması için kabaca bir konsept sunuluyor. Belgede Almanya'da artan vaka sayısı nedeniyle salgın hastalıklar konusundaki yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü'nün yatarak tedavi görmesi gereken hasta sayısında da belirgin bir artış beklediği kaydedildi.

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Berlin'den koronavirüs hastanesi

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı bir fuar alanında COVID-19 hastaları için 1000 kişilik yatak kapasiteli ek bir hastane oluşturulacağını duyurdu. Projenin Alman ordusunun desteğiyle hayata geçirileceği kaydedildi. Projenin kesin yeri ile ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

dpa,epd/BW,HS

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