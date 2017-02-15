Almanya’da yeni hükümete bir adım daha yaklaşıldı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan Federal Meclis seçimlerinin ardından, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında, olası koalisyon görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan ön görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Her üç partinin temsilcileri tarafından kaleme alınan ortak metinde, "İddialı ve dayanıklı bir koalisyon sözleşmesi imzalayabileceğimize inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Her üç parti bir sonraki adımda, üzerinde anlaşmaya varılan taslağı kendi kurullarına onaylatacak. Yeşiller'in diğer iki partiden farklı olarak, bunun için bir kurultay düzenlemesi bekleniyor. SPD ve FDP kanadında ise, koalisyon görüşmelerine başlanmasına yönelik onayın bugün içinde çıkacağı tahmin ediliyor.

Scholz yeni hükümetten umutlu

Kurulması planlanan yeni koalisyon hükümetinde Başbakan olması beklenen SPD'li Olaf Scholz, "sondaj görüşmeleri" olarak da adlandırılan ön görüşmelerde anlaşma sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hükümetin hedeflerinin ilerleme ve son 100 yılın en büyük modernizasyon hamlesi olacağını ve bu konularda başarı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Scholz ayrıca, partilerin sondaj görüşmelerinde ortaya koyduğu yapıcı tavrın dikkate değer olduğunu dile getirdi.

Ön görüşmelerde üç partinin birçok temel noktada mutabakata vardığı sızan bilgiler arasında. Buna göre, seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin en önemli vaatlerinden, asgari ücretin saatte 12 euroya çıkarılmasını diğer iki parti kabul etti.

dpa,Reuters / ET,BK

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