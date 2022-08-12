Almanya'da yeni enerji tasarrufu önlemleri

Rusya'nın gaz tehdidine karşı enerji tasarrufuna giden Almanya'da kışın kamu binaları azami 19 dereceye kadar ısıtılacak. Kamu binaları ve anıtların ışıklandırılmasına da son veriliyor.

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın Avrupa'ya sağladığıdoğal gazı kısması nedeniyle enerji tasarrufuna giden ve kış ayları öncesi olası kötü durum senaryolarına göre hazırlık yapan Almanya'da Ekonomi Bakanı Robert Habeck, hükümetin alacağı yeni önlemleri açıkladı.

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Habeck, kamu binalarının kış aylarında azami 19 dereceye kadar ısıtılacağını duyurdu. Alman bakan, "hastaneler ve diğer sosyal kurumların" ise bu kısıtlamanın dışında tutulacağını belirtti.

Habeck, kamu binaları ve anıtların da geceleri ışıklandırılmayacağını açıkladı. Bu tasarruf önlemi Almanya'nın bazı kentlerinde halihazırda uygulanıyor.

"İş dünyasında da daha fazla enerji tasarrufuna gidilmesi gerektiğini" ifade eden Habeck, bu konuyu Çalışma Bakanlığı ile birlikte ele aldıklarını aktardı.

Habeck, kendisinin de kişisel olarak daha az sıcak su harcamak için duşta kaldığı süreyi kısalttığınıbelirtti.

Açıklanan önlemlerin ilk olarak altı aylığına uygulanması planlanıyor.

Habeck geçen ay Rusya'nın gaz tedarikinde kesintiye gitmesinin ardından da yeni bir enerji güvenliği paketi açıklamıştı. Söz konusu pakette hem çalışma hayatında hem de evlerde gaz tüketiminin azaltılmasının önemi vurgulanmıştı. Temmuz ayında açıklanan önlemler arasında, özel havuzların gazla ısıtılmasının yasaklanması da bulunuyordu.

Hükümet ayrıca, halkı toplu taşımaya yönlendirmek için bilet fiyatlarında ciddi indirim içeren bir uygulamayı da hayata geçirmişti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, bir yandan Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken bir yandan da olası enerji kıtlığından kaçınmayı hedefliyor. Ukrayna savaşı öncesi doğal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya'dan karşılayan Almanya, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için alternatif kaynaklara yönelerek bu oranı yüzde 35'e düşürmüştü.

Alman hükümeti, doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranını Aralık ayına kadar yüzde 100'e yaklaştırmayı amaçlıyor.

DW,dpa,AFP,rtr / CÖ,ET