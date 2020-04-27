 Almanya’da yaz tatili öncesi tüm öğrenciler okula dönecek | ALMANYA | DW | 28.04.2020

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ALMANYA

Almanya’da yaz tatili öncesi tüm öğrenciler okula dönecek

Covid-19 önlemlerini adım adım gevşeten Almanya’da tüm öğrencilerin yaz tatili öncesinde okullara dönmesi için yol haritası hazırlandı. Ancak öğretimin sınırlı ve kontrollü bir şekilde başlaması öngörülüyor.

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Almanya, koronavirüs salgını ile mücadele için okullarda ara verilen öğretimin yaz tatili öncesinde, sınırlı da olsa, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yeniden başlaması için hazırlık yapıyor.

Başbakan Angela Merkel'ın, eyaletlerin eğitim ve kültür bakanları ile görüştüğü yol haritasına göre, ülke genelindeki tüm öğrenciler yaz tatili öncesinde okullara geri dönecek, bununla birlikte öğretim kontrollü ve sınırlı bir şekilde başlayacak.

Yapılan hazırlıklar hakkında açıklama yapan Rheinland-Pfalz Eyaleti Eğitim ve Kültür Bakanı Stefanie Hubig, yaz tatili öncesinde Almanya'daki tüm öğrencilerin yeniden okula gitmesini sağlamak istediklerini söylemekle birlikte, bunun olağan öğretimin yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

Hubig, öğrencilerin belirli günlerde ya da haftalarda okula gidebilmesini sağlamaya çalıştıklarını, her eyaletin bu kararı kendi özgün koşullarını, salgın ile ilgili gidişatı dikkate alarak hayata geçireceğini açıkladı. Hubig ayrıca sağlık riski bulunan öğrenci ya da öğretmenler için okula gitme zorunluluğu olmayacağını da kaydetti.

Temel önlemler belirlendi

Bu arada tüm okullarda öğretimin sınırlı da olsa başlaması için eğitim bakanları ayrıca hijyen, gözetilmesi gereken mesafeye ilişkin kurallar, evde dijital eğitimin geliştirilmesi gibi konularda da ayrıntılı düzenlemeler konusunda mutabık kaldı.

Örneğin öğrenciler arasında 1,5 metre mesafe olmasını sağlamak için öğrencilerin farklı gruplara bölünmesi öngörülüyor. Ayrıca her okul hijyen planı hazırlamakla yükümlü olacak, öğrencilerin düzenli olarak el yıkamaları ve sınıfların düzenli olarak havalandırılması sağlanacak. Spor dersi ise ancak mesafe kuralının korunabilmesi durumunda yapılabilecek.

Federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin, hazırlanan ve üzerinde uzlaşıyan yol haritasını perşembe günü yeniden görüşeceği açıklandı.

Reuters, AFP/ DA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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