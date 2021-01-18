Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor

Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırmaya göre nitelikli iş gücü sıkıntısı şirketler açısından korona döneminde de sorun olmayı sürdürüyor.

Değişik ölçekte Alman şirketlerinin yöneticileri arasında yapılan ankete göre şirketlerin yüzde 54'ü 2021 yılında nitelikli eleman sıkıntısı yaşayacağını düşünüyor. Geçen yıl yapılan ankette yüzde 55'lik kesim gerekenden az sayıda nitelikli iş gücüne sahip olduğunu ifade etmişti.

21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında soruların niteliğine göre 500 ila 2 bin 500 yöneticiyle yapılan ankette şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu elemanlar yüzde 37 ile meslek eğitimini tamamlamış kişiler ve yüzde 27 ile akademisyenler olarak kaydedildi.

Sağlık ve inşaat sektörleri

Bertelsmann Vakfı göç uzmanı Matthias Meyer, büyük şirketlerin nitelikli eleman ihtiyacının daha büyük olduğunu belirterek özellikle sağlık sektörü ve inşaatçılık alanında nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Ankette şirketlerin çoğu, nitelikli iş gücü ihtiyacını yeni eleman alarak eğitme ve mevcut elemanların eğitimi yoluyla karşılama yoluna giderken yurt dışından eleman arayanların oranı yüzde 17'de kaldı. Yurt dışından nitelikli iş gücü arayan şirketlerin büyük bölümü ise ilk etapta AB ve diğer Avrupa ülkelerini, ardından Asya ve Ortadoğu'yu tercih ediyor. Alman şirketlerin Afrika'dan eleman alımında ise çok az tecrübeye sahip oldukları belirtiliyor.

En önemli engel dil sorunu

Şirketler, yurt dışından eleman alımında en önemli engelleri dil sorunu ve gelinen ülkede edinilen niteliklerin değerlendirilmesinde yaşanan zorluklar olarak sıralıyor. Şirketler, korona salgını nedeniyle getirilen seyahat engellerini ise önemli bir sorun olarak görmüyor.

Bertelsmann Vakfı araştırmacıları, şirketlerin yurt dışından eleman alımına öncelik vermemesinin Almanya'ya yönelik göç hareketlerine de yansıdığına dikkat çekiyor. Buna göre 2019 yılında diğer AB ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin oranında yüzde 7'lik gerileme kaydedilirken ülkeyi terk eden AB vatandaşlarının oranında artış yaşandı. Diğer ülkelerden Almanya'ya iş göçünde toplam 64 bin kişiyle yüzde 6'lık hafif artış oldu.

Meyer: Yabancı iş gücü giderek önem kazanıyor

Araştırmacılar, korona pandemisinin "Alman ekonomisindeki demografik dönüşümün getirdiği yapısal zorluklarda bir değişikliğe yol açmadığı"na dikkat çekti. Göç uzmanı Matthias Meyer, yerli iş gücü sayısındaki azalma ışığında yurt dışından nitelikli elemanların giderek artan bir önem taşıdığı"na işaret etti.

AB dışındaki nitelikli iş gücü açısından Almanya'nın çok cazip görünmediğine dikkat çeken araştırmacılar, diğer OECD ülkelerine göre Almanya'nın daha az mesleki fırsatlar sunduğunu kaydetti. Yabancı iş gücü arasında eğitimleriyle bağlantılı bir meslek icra edenlerin oranının Almanlara göre daha düşük olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, potansiyelin daha iyi değerlendirilebilmesi açısından yurt dışından diplomaların tanınması sürecinin kolaylaştırılması ve şeffaflığın artırılması çağrısında bulundu.

dpa,epd/BK,HT

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