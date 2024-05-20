Almanya'da doktorlara yönelik denklik süreci çıkmazda

Sağlık sektöründe önemli bir iş gücü açığıyla karşı karşıya olan Almanya'da yabancı doktorlar önemli bir umut kaynağı. Ancak ülkeye gelen doktorların sayısı artsa da bu doktorların görevlerine başlayabilmeleri oldukça sancılı bir bürokratik süreci tamamlamalarının ardından gerçekleşebiliyor.

Federal Tabipler Birliği, bu doktorların denklik ve tanınma süreçlerinin daha hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti. Birliğin Başkan Yardımcısı Ellen Lundershausen, karmaşık tanıma sürecinin uzun bekleme süreleri ve yığılmalar oluşturma riskine dikkat çekti.

Birliğin verilerine göre, ülkede Alman vatandaşlığı bulunmayan doktor sayısı geçen yıl, 64 binle yeni bir rekora ulaştı. Buna rağmen, ülkenin pek çok bölgesinde doktor açığının devam ettiği ve hala çok sayıda doktora ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Lundershausen, yabancı bir doktorun ülkede göreve başlaması için gereken bürokratik süreçte farklı kurumlar arasındaki iş birliğinin, "kesinlikle iyileştirmeye açık" olduğunu, ancak sorunun ana kaynağının bu olmadığını dile getirerek, "Kurumların personel donanımı açısından yetersiz kaldığına" işaret etti. Menşe ülkedeki tıp eğitiminin Almanya'daki gereksinimlerle eşdeğer olup olmadığının bireysel olarak incelenmesi gerektiğini belirten Lundershausen, "Belgeler eksik olduğunda veya kurumlarda personel yeterliliği hızlı bir incelemeye olanak vermediğinde, tanıma prosedürleri uzuyor" diye konuştu.

Türkiye ve Ukrayna'dan gelen yoğun başvurular

Almanya'da yabancı doktorların denklik işlemlerinden sorumlu olan eyaletler, eğitimin denkliğinin incelenmesi görevini bu amaçla Bonn'da kurulan ortak bir değerlendirme merkezine verebiliyor. Merkezin Yöneticisi Carola Dörfler'in ifadeleri ise Lundershausen'ın eleştirisini doğrular nitelikte. Dörfler, denklik değerlendirmesinin altı ila sekiz ay sürdüğünü, hatta bazı istisnai durumlarda bir yılı bulabildiğini aktararak, özellikle Türkiye ve Ukrayna'dan gelen başvurulardaki artışın bir tıkanıklığa neden olduğunu belirtti.

Almanya'ya sağlık alanındaki personel açığını, son yıllarda dış ülkelerden gelen doktorlarla da karşılamaya çalışıyor Fotoğraf: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Dörfler, kurumların personel donanımının bu gelişmeyi karşılamada yetersiz kaldığını vurguluyor. Genellikle uzayan süreçte kurumlarla ilgili olmayan faktörlerin de rol oynadığını sözlerine ekleyen Dörfler, örneğin bazı belgelerin sonradan gönderilmesi halinde de sürecin uzadığına dikkat çekiyor.

Süreçteki kısır döngü

Yabancı doktorların denklik alma sürecinde onlara destek olan Mainz merkezli "inmed personal"in Genel Müdürü Elitsa Seidel ise sürecin bazı başvuru sahipleri için bir kısır döngüye girdiğine işaret ediyor. "Klinikler planlama güvenliğine ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle yalnızca tam olarak tanınmış başvuru sahiplerini kabul ediyor" diyen Seidel, diğer yandan birçok eyalette yabancı doktorların Almanya'da işe başlayabilmeleri için gerekli olan devlet ruhsat başvurularını değerlendiren dairelerin işe alım belgesi talep ettiğini belirtiyor. Bu kurumların, ancak bu belgeyi aldıktan sonra bir ruhsatlandırma başvurusunu değerlendirme yetkisine sahip olduklarını savunduğunu aktaran Seidel, "Bu, özellikle henüz Almanya'da ikamet etmeyen ve menşe ülkelerden ruhsatlandırma başvurusunu yapan doktorları etkiliyor" diyor.

Büyükelçilikler ve denklik kurumları gibi farklı aktörlerin de birbiriyle çeliştiğinin anlaşıldığına işaret eden Lundershausen, başvuru sahiplerini eyaletlerdeki yetkili daireye yönlendiren merkezi bir irtibat noktası sağlanması önerisinde bulunurken, Seidel de "Standartlarda daha fazla uyuma acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğuna" dikkat çekiyor.

dpa / SÖ,ET

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