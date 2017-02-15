Almanya'da vaka yoğunluğunda en yüksek sayıya ulaşıldı

Almanya'da bir haftalık dönemde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı (insidans) 201,1'e yükselerek pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek sayıya ulaştı. Şimdiye kadar en yüksek insidans, 197,6 vakayla 22 Aralık 2020 tarihinde kaydedilmişti.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), bir yıl öncesine göre şu an çok daha fazla kişinin aşılanmış olduğuna, özellikle risk altındaki yaşlılarda aşılama oranının yüksek olduğuna işaret ederek sağlık sisteminin vaka sayılarındaki artışı aşı öncesi döneme göre daha iyi göğüsleyebileceğini belirtti.

15 bin 513 yeni vaka, 33 ölüm

RKI verilerine göre insidans değeri bir ay önce 63,8 iken bir hafta önce 154,8'e ve dün de 191,5'e yükselmişti. RKI'nın son açıkladığı sayılara göre son 24 saatte 15 bin 513 yeni vaka tespit edilirken 33 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük yeni vaka sayısı 37 bin 120 vakayla Cuma günü pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

RKI verilerine göre Almanya'da pandeminin başlangıcından bu yana toplam 4 milyon 782 bin 546 koronavirüs vakası tespit edildi. Pek çok enfeksiyonun fark edilememesi nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Pandeminin başlangıcından bu yana 96 bin 558 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 380 bin oldu.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe