Almanya'da ulaşımda son yılların en büyük grevi

Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanın grevi gece yarısından itibaren başladı. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Verdi) ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'nın (EVG) ortak çağrısıyla başlayan grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor.

Verdi ve EVG sendikaları, kamu sektöründe çalışan 350 bin çalışana iş bırakma çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yanı sıra bugün Almanya genelinde 50 kentte sendikaların organize ettiği protesto gösterilerinin de yapılması planlanıyor.

Alman Demiryolları, sendikanın çağrısıyla yapılan grev nedeniyle şehir içi ve şehirler arası çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı.

Almanya'nın yedi eyaletinde şehir içi otobüs, tren ve metro seferleri de yapılmıyor. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi.

Başkent Berlin hariç Almanya genelinde birçok havalimanı grevlerden etkileniyor. Bunun yanı sıra limanlarda da gemi trafiği durdu.

Sendikalar baskıyı artırmayı planlıyor

Sendikalar grevle Federal Hükümet ve yerel yönetimlerle yapılan toplu iş sözleşmesinin üçüncü tur görüşmelerinde baskıyı artırmayı planlıyor.

EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi.

Sendika Genel Başkanı Martin Burkert ise uzlaşma sağlanamaması halinde grevlerin önümüzdeki hafta başlayacak Paskalya tatili sırasında da yapılabileceği uyarısında bulundu.

Burkert ulaşım sektöründe maaşlara zam yapılmasının zaruri olduğunu söyleyerek, otobüs şoförleri ya da müşteri hizmetlerinde çalışanların brüt maaşının 2 bin 100 euro ile 2 bin 400 euro arasında olduğunu belirtti ve zam yapılması gerektiğine dikkat çekti.

EVG, Alman Demiryolları ve 50 diğer demiryolu şirketi ile yaptığı görüşmelerde çalışanlar için en az yüzde 12'lik zam ve sosyal bileşen olarak da en az 650 euro talep ediyor. Grev çağrısı yapan bir diğer sendika olan Verdi ise kamuda çalışan 2 milyon 400 bin çalışan için en az yüzde 10,5 zammın yanı sıra maaşlarda aylık en az 500 euro artış talep ediyor. İşveren ise önümüzdeki 27 aylık süre için yüzde 5 zam ve artan enflasyon nedeniyle vergiden muaf tek seferlik 2 bin 500 euro ödeme öneriyor.

Almanya'da şehir içi ve şehirler arası ulaşım ile havalimanlarında en son 30 yıl önce bu kapsamda büyük bir greve gidilmişti.

DW,AFP,rtr / HT,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?