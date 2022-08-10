  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Sembol fotoğraf: Almanya'da bir süpermarketin kasasında elinde cüzdan olan bir müşteri
Fotoğraf: photothek/IMAGO
EkonomiAlmanya

Almanya'da enflasyona ucuz bilet ve akaryakıt freni

3 saat önce

Almanya'da enflasyondaki artış Temmuz ayında bir miktar hız keserek yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Ancak hâlâ yüksek seviyede seyreden enflasyon oranının daha da artması bekleniyor.

https://www.dw.com/tr/almanyada-ucuz-bilet-ve-akaryak%C4%B1t-te%C5%9Fviki-enflasyonu-bask%C4%B1lad%C4%B1/a-62769580

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttığı bildirildi. Almanya'da enflasyon değerlerini ölçerek kamuoyuyla paylaşan Daire, Temmuz başında enflasyon oranının yüzde 7,5 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Ülkede enflasyon Haziran ayında yüzde 7,6, Mayıs ayında ise yüzde 7,9 olarak ölçülmüştü. 

Temmuz ayında enflasyondaki hafif düşüşün nedenleri olarak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 9 euroluk toplu taşıma abonman bileti uygulaması ile yine aynı dönemde otomobiller için akaryakıt vergilerinde yapılan indirim gösterildi.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel, söz konusu uygulamaların enflasyonu bir miktar düşürdüğünü belirtti. Thiel, Temmuz ayında enerji ücretlerinden tahsil edilen ek ücretin kaldırılmasının da elektrik fiyatlarındaki artışı bir miktar durdurduğunu ifade etti.

Enerji ve gıda fiyatları arttı

Enerji ve gıda fiyatları ise yine enflasyonu tırmandıran kalemler oldu. Söz konusu kalemlerde artış olmaması durumunda Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,2 olarak ölçülecekti.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 14,8 olarak tespit edilirken, fiyatların art arda beş aydır artış gösterdiği kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verileri tüm gıda gruplarında fiyat artışları gözlendiğini ortaya koyuyor. En fazla fiyat artışı yüzde 44,2 ile mutfakta kullanılan yağlarda görüldü. Süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 24,2; et ürünlerinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 18,3 zamlandı.

Sembol fotoğraf: Almanya'da bir süpermarket kasasının bandında gıda ürünleri
Gıda fiyatlarındaki artış sürüyorFotoğraf: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Enerji ürünlerindeki yıllık artış ise yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları, hanelerin kullandığı enerji için ek ücretinin kaldırılmasının bir sonucu olarak yüzde 18,1 oranında arttı. Haziran ayında enerji fiyatları daha fazla yükselmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da otomobil yakıtlarına uygulanan vergi indiriminin etkisiyle yüzde 23'e geriledi. Buna karşın kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 102,6'lık artışla iki katına çıktı. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 75,1 zamlandı. 

Hans Böckler Vakfı Makroekonomi ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IMK) Bilimsel Direktörü Sebastian Dullien, enflasyondaki hafif yavaşlamayı "Ara düşük" olarak nitelendirdi. Eylül ayından itibaren enflasyonun tekrar hızlanmasını beklediğini belirten uzman, "Dokuz euroluk biletler ve yakıt indiriminin Eylül ayında sona ermesi 1,5 puanlık ek enflasyona yol açabilir" saptamasında bulundu.

Dullien enflasyon oranının kışın yüzde on seviyesine çıkabileceğini de belirtti.

Hükümet yeni bir ekonomi paketi hazırlığında

Öte yandan artan enflasyonu dizginleyebilmek için hükümet bir dizi ek önlemler almaya hazırlanıyor. Koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner gelir vergisi için öngörülen temel gelir miktarının artırılması gibi vergi indirimlerine öncelik vermek istediklerini açıkladı. Bakan Lindner, yaklaşık 48 milyon kişinin ekonomik açıdan rahatlaması için bir yasa paketi hazırladıklarını söyledi.

Henüz bakanlar kuruluna sunulmayan tasarıda çocuk parasının kademeli olarak artırılması gibi önlemler de yer alıyor.

Koalisyonun ortakları Yeşiller ve SPD'li siyasetçiler ise söz konusu planları "adil olmadığı gerekçesiyle" eleştirdi. Eleştiriler özellikle düşük gelirli insanların söz konusu planlara göre yeterince desteklenmeyeceği yönünde.

 

AFP,KNA / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'nın Münih kentindeki bir süpermarkette ürünleri inceleyen müşteri - (14.07.2022)

Almanya'da enflasyon düşüş trendinde

Almanya'da enflasyon düşüş trendinde

Almanya’da geçen aylarda tarihi zirveyi gören enflasyondaki artış Temmuz ayında yavaşladı. Ancak enflasyonun Eylül ayı itibarıyla yeniden tırmanışa geçebileceği belirtiliyor.
Ekonomi
28 Temmuz 2022
Hamburg Limanı'nda konteyner gemileri - (14.07.2022)

Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı

Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı

Almanya'nın dış ticaret hacmi 2022'nin ilk yarısında ciddi artış gösterdi. İhracat 2021'in aynı dönemine göre yüzde 13, ithalat ise yüzde 26,2 arttı. Ancak ekonomistler, bu artışta enflasyonun oynadığı role dikkat çekti.
Ekonomi
3 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sembol fotoğraf: Almanya'da bir süpermarketin kasasında elinde cüzdan olan bir müşteri

Almanya'da enflasyona ucuz bilet ve akaryakıt freni

Ekonomi
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin ülkelerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyan Tayvanlılar - (02.08.2022)

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Politika
5 saat önce

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Sağlık
6 saat önce
Sembol fotoğraf: Elektrikçi atölyesinde çalışan yaşlı bir kişi

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Toplum
22 saat önce
İstanbul'un Gazi mahallesinde bulunan bir cemevinde ibadet eden insanlar - (29.10.2014)

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Toplum
9 Ağustos 2022

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

Hukuk devleti ilkesi
9 Ağustos 2022

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Politika
8 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön