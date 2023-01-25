Almanya'da trende saldırı: 2 ölü

Almanya'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü beş kişi de yaralandı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen ve kimliği henüz açıklanmayan saldırgan gözaltında.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde, bir banliyo treninin içinde yolculuk esnasında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az beş kişi de yaralandı.

Arka planı henüz aydınlatılamayan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 15.00 sularında, trenin Brokstedt istasyonuna varmasından hemen önce yaşandı. İçişleri Bakanı Sütterlin-Waack'ın, haberi eyalet meclisinde iken aldığı ve konuyu istişare etmek için derhal Eyalet Başbakanı Daniel Günther ile bir araya geldiği bildiriliyor.

Polis'in verdiği bilgiye göre aniden rastgele yolculara saldıran zanlı, Brokstedt istasyonunda etksisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İstasyon, incelemeler için boşaltılarak trafiğe kapatıldı.

dpa / ET,TY