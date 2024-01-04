Almanya'da toplum en fazla polis ve doktorlara güveniyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, toplum en fazla polis ve doktorlara güveniyor. Dini ve siyasi kurumlara ise güven çok daha az.

Almanya'da yapılan bir ankete göre polis ve doktorlar toplumda hala en fazla güven duyulan kurumlar. RTL ve n-tv televizyonları ile Stern dergisinin Perşembe günü yayımlanan ortak anketine göre, katılımcıların yüzde 81'i güvenlik ve sağlık birimlerine olan güvenini ifade etti. Federal Anayasa Mahkemesi ise dört puanlık yükselişle en fazla güven duyulan kurumlar arasında üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl yapılan ankette de katılımcıların çoğu, en fazla doktorlara güven duyduğunu ifade emtiş, onları yüzde 79'la emniyet teşkilatı izlemişti.

Araşırmaya göre, siyasi parti ve örgütler ise dini cemaatlerle birlikte en az güven duyulan kurumlar oldu.

Dini cemaatlar söz konusu güven sıralamasının en alt basamaklarında yer alıyor. Bu cemaatlar arasında en fazla güven duyulan kurum yüzde 41 ile Yahudiler Merkez Konseyi olurken, sondan üçüncü olan İslami örgütlere yönelik güven yüzde 6'da kaldı. Protestan Kilisesi yüzde 28 güven oranına ulaşırken, Papa'ya duyulan itimadın, yüzde 10 güven duyulan Katolik Kilisesi'ni yedi puan aşarak yüzde 17 olması dikkat çekti.

Siyasete güven azalıyor

Geçen yılki ankete göre, en fazla güven kazanan kurum ise yedi puanlık artışla yüzde 53'e yükselen Federal Ordu oldu. En fazla güven kaybı ise siyasete karşı yaşandı. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'a duyulan güven 13 puanlık bir düşüşle yüzde 20'ye gerilerken, Federal Hükümet'e yönelik güven yüzde 21'e düştü. Siyasi partilere güven ise dört puanlık düşüşle yüzde 13 olarak ifade edildi.

Halkın en az güven duyduğu kurumlar ise yüzde 3'le reklam ajansları ve sosyal medya oldu. Almanya'da geleneksel medyaya duyulan güven ise hala yüksek. Katılımcıların yarısı radyoya güven duyduğunu ifade ederken, yüzde 41'i yazılı basın ve yüzde 27'si de televizyona güvendiğini söyledi.

Söz konusu anket için kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa, 6-12 Aralık tarihleri arasında 4 binden fazla kişiyle görüştü. Yaklaşık 20 yıldan bu yana RTL, n-tv ve Stern tarafından yaptırılan araştırmada katılımcılara, siyaset, ekonomi ve toplumdan 36 kuruma duydukları güven soruluyor.

KNA / SÖ,ET

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