Almanya'da Temmuz ayı enflasyonunda artış bekleniyor

Almanya'da Temmuz ayı enflasyon tahmini yüzde 2,3 olarak belirlendi. Haziran ayında enflasyon oranı yüzde 2,2 olarak açıklanmıştı.

Almanya'da bir süredir düşüş eğiliminde olan enflasyonun Temmuz ayında hafif bir artış göstermesi bekleniyor.

Federal İstatistik Dairesi tarafından bugün Wiesbaden'de açıklanan ilk tahminlere göre, tüketici fiyatlarının Haziran ayında kaydedilen yüzde 2,2'lik enflasyon oranını 0,1 puan geçerek yıllık bazda yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre önceki aylarda olduğu gibi gıda fiyatları ortalamanın altında düşüş gösterirken, hizmet fiyatları ortalamanın üzerinde artış kaydetti, enerji fiyatları ise düştü.

Gıda fiyatları yüzde 1,3 ile Haziran ayına kıyasla bir miktar artarken, hizmet fiyatlarındaki artış yüzde 3,9 ile sabit kaldı. Enerji, Haziran ayındaki yüzde 2,1'lik düşüşe kıyasla Temmuz ayında yüzde 1,7 ucuzladı.

Almanya'da Nisan ayından bu yana enflasyon büyük ölçüde sabit seyrederek Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 2'nin bir miktar üzerinde bulunuyor.

Federal İstatistik Dairesi Temmuz ayına ilişkin kesin sonuçları 9 Ağustos'ta yayınlamayı planlıyor.

AFP / TY,ET

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