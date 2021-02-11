 Almanya′da temkinli açılma planı | ALMANYA | DW | 04.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da temkinli açılma planı

Almanya'da federal hükümet ve eyaletler, beş aşamalı açılma planı üzerinde uzlaştı. Önlemler bölgeler bazında vaka sayılarının seyrine bağlı olarak yürürlüğe sokulup geri alınabilecek.

default

Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını öngören plan üzerinde uzlaştı. Dokuz saat süren toplantıda kararlaştırılan beş aşamalı plan, 14 günlük zaman dilimlerinde vaka sayısındaki gidişata göre açılma önlemleri öngörüyor. Bir bölgede açılma önlemlerinin vaka sayısında artışa yol açması durumunda "el freni" çekilecek ve tüm gevşetme önlemleri geri alınacak.

Plana göre yedi günlük zaman diliminde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 50'nin altında olduğu bölgelerde perakendeciler Pazartesi gününden itibaren yeniden kepenk açabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında seyrettiği bölgelerde müşteriler sadece önceden randevu alarak mağazalara gidebilecek.

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da kısıtlamaların 28 Mart'a kadar uzatılması, önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi planlanyor. Karar, Başbakan Merkel ile eyalet yönetimlerinin yarın yapacağı toplantıda alınacak.

Bilim insanı Uğur Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını belirtti. Şahin koronavirüs aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini de ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel mutasyona uğramış yeni tür koronavirüs vakalarının artışının ülkede üçüncü dalga tehlikesi yarattığını belirterek dikkatli olunmazsa ülke genelinde kapanma olabileceğini kaydetti.

Almanya'da insanların kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler onaylandı. Sağlık Bakanı Spahn, hızlı testlerin yaygınlaşmasının "bir parça özgürlüğü yeniden kazanmayı’’ mümkün kılabileceğini ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşı kampanyasında önümüzdeki haftadan itibaren tempoyu arttıracaklarını ifade etti. Hedef günlük aşılama sayısını iki katına çıkarmak.

Vaka sayısında artış kaydedilmemesi durumunda 22 Mart'tan itibaren restoranların açık bölümleri, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetler ve belli koşullara bağlı olarak spor faaliyetleri de başlayabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında olduğu bölgelerde bu faaliyetlerden yararlanmak sadece negatif test sonucu ibraz edilmesi durumunda mümkün olabilecek.

5 Nisan'dan itibaren vaka sayısının yedi günlük dilimde 100 bin nüfus başına 50'nin altında olduğu bölgelerde açık alanlarda 50 kişiye kadar etkinliklere izin verilecek.

Merkel'den "temkinli iyimserlik" mesajı

Başbakan Merkel, Almanya'nın son aylarda büyük kazanımlar elde ettiğini ve salgında yeni bir aşamada bulunduğunu belirterek bu yıl aşı kampanyaları ve sayıları artan testler sayesinde geçen yıla göre daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Koronavirüs mutantları nedeniyle vaka sayılarının hala yüksek olduğuna işaret eden Merkel, Avrupa'da "dramatik bir üçüncü dalga"nın pek çok örneğinin görüldüğü, bu tehlikenin Almanya için de geçerli olduğu uyarısı yaptı.

Aşı dozlarının en hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Merkel, bu amaç doğrultusunda doktor muayenehaneleri ile aile hekimlerinin de Mart ayı sonu ve Nisan başından itibaren aşılamalara başlayacağını bildirdi.

Merkel, önümüzdeki haftadan itibaren vatandaş başına haftada bir koronavirüs testinin ücretsiz olarak sunulacağını, hızlı testlerin masraflarını federal hükümetin karşılayacağını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren iki hane halkından beş kişinin yeniden bir araya gelebileceğini söyleyen Merkel, yeni vaka sayısının 100 bin nüfusa 35 kişi olduğu bölgelerde üç hane halkından azami on kişinin bir araya gelebileceğini bildirdi. Mevcut kurallara göre iki haneden sadece birer kişi bir araya gelebiliyor.

AFP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Lockdown | Schwerin

Alman perakende sektörü 2021’den umutlu değil 11.02.2021

Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.

Deutschland Pandemie BG l Kölner Innenstadt während Coronakrise, Lockdown

Almanya'da kısıtlamaların 28 Mart'a kadar uzatılması planlanıyor 02.03.2021

Almanya'da kısıtlamaların 28 Mart'a kadar uzatılması, önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi planlanyor. Karar, Başbakan Merkel ile eyalet yönetimlerinin yarın yapacağı toplantıda alınacak.

Spanien Corona-Pandemie | Kanaren jetzt Risikogebiet Symbolbild

İspanya'da KOBİ'lere 11 milyar euroluk ek yardım 24.02.2021

İspanya'da hükümet, başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere salgından en ağır etkilenen sektörlere 11 milyar euroluk ek mali yardım paketi açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman ordusunun kayıp silahları nerede?

Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  