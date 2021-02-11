Almanya'da temkinli açılma planı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını öngören plan üzerinde uzlaştı. Dokuz saat süren toplantıda kararlaştırılan beş aşamalı plan, 14 günlük zaman dilimlerinde vaka sayısındaki gidişata göre açılma önlemleri öngörüyor. Bir bölgede açılma önlemlerinin vaka sayısında artışa yol açması durumunda "el freni" çekilecek ve tüm gevşetme önlemleri geri alınacak.

Plana göre yedi günlük zaman diliminde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 50'nin altında olduğu bölgelerde perakendeciler Pazartesi gününden itibaren yeniden kepenk açabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında seyrettiği bölgelerde müşteriler sadece önceden randevu alarak mağazalara gidebilecek.

Vaka sayısında artış kaydedilmemesi durumunda 22 Mart'tan itibaren restoranların açık bölümleri, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetler ve belli koşullara bağlı olarak spor faaliyetleri de başlayabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında olduğu bölgelerde bu faaliyetlerden yararlanmak sadece negatif test sonucu ibraz edilmesi durumunda mümkün olabilecek.

5 Nisan'dan itibaren vaka sayısının yedi günlük dilimde 100 bin nüfus başına 50'nin altında olduğu bölgelerde açık alanlarda 50 kişiye kadar etkinliklere izin verilecek.

Merkel'den "temkinli iyimserlik" mesajı

Başbakan Merkel, Almanya'nın son aylarda büyük kazanımlar elde ettiğini ve salgında yeni bir aşamada bulunduğunu belirterek bu yıl aşı kampanyaları ve sayıları artan testler sayesinde geçen yıla göre daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Koronavirüs mutantları nedeniyle vaka sayılarının hala yüksek olduğuna işaret eden Merkel, Avrupa'da "dramatik bir üçüncü dalga"nın pek çok örneğinin görüldüğü, bu tehlikenin Almanya için de geçerli olduğu uyarısı yaptı.

Aşı dozlarının en hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Merkel, bu amaç doğrultusunda doktor muayenehaneleri ile aile hekimlerinin de Mart ayı sonu ve Nisan başından itibaren aşılamalara başlayacağını bildirdi.

Merkel, önümüzdeki haftadan itibaren vatandaş başına haftada bir koronavirüs testinin ücretsiz olarak sunulacağını, hızlı testlerin masraflarını federal hükümetin karşılayacağını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren iki hane halkından beş kişinin yeniden bir araya gelebileceğini söyleyen Merkel, yeni vaka sayısının 100 bin nüfusa 35 kişi olduğu bölgelerde üç hane halkından azami on kişinin bir araya gelebileceğini bildirdi. Mevcut kurallara göre iki haneden sadece birer kişi bir araya gelebiliyor.

AFP,dpa/BK,JD

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