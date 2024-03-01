Almanya'da temizlik işi yapanların çoğunluğu göçmen kökenli

Nüfusu yaşlanan Almanya nitelikli iş gücü için yurt dışına bel bağlarken göçmen kökenliler şimdiden çeşitli branşlarda kilit konumda.

Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı 2022 verilerine göre göçmen kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu branşlarda temizlik ve gastronomi başı çekiyor. Temizlik işlerinin yüzde 60'ını göçmen kökenliler gerçekleştirirken restoran, kafe ve bar gibi işletmeleri kapsayan gastronomide bu oran yüzde 46 olarak kaydedildi. Aşçılar arasında ise göçmen kökenlilerin oranı yüzde 50'nin üstüne çıktı.

Göçmen kökenlilerin oranının yüksek olduğu diğer sektörler, yüzde 38 ile ulaştırma ve lojistik, yüzde 36 ile inşaat ve yüzde 36 ile, kuaför ve güzellik uzmanlarını da kapsayan vücut bakımı oldu. Yaşlı bakımı alanında çalışanların yüzde 30'unu, doktorların yüzde 27'sini göçmen kökenliler oluşturdu.

En düşük oran polis ve adliyede

Göçmen kökenlilerin oranının en düşük olduğu alanlar ise yüzde 6 ile polis ve adliye oldu. Bu oran öğretmenlerde yüzde 11, bankacılık ve sigortacılık alanında yüzde 16 olarak kaydedildi.

Toplamda ise 2022'de 15-64 yaş grubundaki çalışanların dörtte birini göçmen kökenliler oluşturdu. Federal İstatistik Dairesi, kendisi ya da anne-babası 1950 yılından sonra Almanya'ya göç etmiş kişileri göçmen kökenli olarak sınıflandırıyor.

dpa,AFP/BK,JD

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