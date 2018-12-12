 Almanya′da ″tehlikeli sayılan İslamcı″ tehdidi | ALMANYA | DW | 06.03.2019

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ALMANYA

Almanya'da "tehlikeli sayılan İslamcı" tehdidi

Almanya'da 2018'de 52 "tehlikeli" olarak nitelendirilen İslamcı Almanya'dan sınır dışı edildi. Sağ popülist AfD zanlılara elektronik kelepçe takılması yerine tutuklanmalarını istiyor.

Deutschland PK zur Verhaftung von zwei Salafisten in Göttingen (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

Almanya'da tehlikeli sayılan İslamcıları sınır dışı etmek için çaba harcanmasına rağmen tehdit oluşturan Selefilerin sayısının azalmadığı açıklandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre, ülkede "son derece ağır suç işleyebilecek" 446 İslamcı bulunuyor. Haberde, bunların 330'unun serbest olduğu belirtildi. Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre, geçen yıl tehlikeli İslamcı sayıların sayısı 760 olarak kaydedilmiş, ancak bunların yarısının ülke dışında olduğu tespit edilmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, "İslamcı terörist" ve "radikal İslamcı" olarak nitelendirilen 52 yabancı 2018'de sınır dışı edildi.

2017 yılında sınır dışı edilenlerin sayısı 57 olmuştu. Ancak terör eyleminde bulunabileceği tahmin edilenler ile sabıkalıların sınır dışı edilmesi eyalet yönetimlerinin yetkisi alanına girdiği için, bu konudaki kesin sayı Federal İçişleri Bakanlığı istatistiklerine yansımıyor.

"Elektronik kelepçe etkisiz kalıyor"

2017 yılında yürürlüğe giren ve tehlikeli olduğu saptanan yabancılara elektronik kelepçe takılmasını öngören yasanın ise şimdiye kadar hiç uygulanmadığı ortaya çıktı. Bu konuda hükümete soru önergesi veren Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Martin Hess, "Federal Emniyet yararsız olduğu için elektronik kelepçe kullanmıyor. Halkın can güvenliğinin korunabilmesi için sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulması ve tehlikeli İslamcılar için Almanya çapında gözaltı kuralları uygulanması gerekir" şeklinde konuştu.

Almanya'nın bazı eyaletlerinde tehlikeli Selefilere elektronik kelepçe takılabilmesi için Federal Emniyet Müdürlüğü'nden onay alınması gerekmiyor. Elektronik kelepçe tehlikeli İslamcılardan başka ağır suç işleyenlerin tahliye edildikten sonra izlenebilmesi için de uygulanabiliyor. Kelepçe izinsiz çıkarıldığı takdirde emniyete derhal "çıkarıldı" sinyali gönderiyor.

2018 yılında Almanya'da 153 "tehlikeli" Selefi tutuklanmıştı. Daha önce tehlikeli sayılan ancak sonradan bu derecelendirmeden çıkarılan İslamcıların sayısı 2017'de 72'yi buluyordu. Ancak, Almanya'da kimse sınır dışı edilerek Suriye'ye gönderilmediği için suç işleyenler veya tehlikeli sayılanlar da zorla Suriye'ye gönderilmiyor. "Tehlikeli İslamcı" olarak derecelendirilen bir Suriyeli 2017 yılının kasım ayında bacağındaki elektronik kelepçeyle Yunanistan üzerinden Türkiye'ye kaçabilmişti.

DW, dpa/AG,HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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