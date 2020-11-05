 Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi | ALMANYA | DW | 16.02.2021

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ALMANYA

Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi

Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı verilerine göre 596 tehlikeli İslamcı izleniyor. Ekim ayı sonunda bu sayı 615 olarak belirlenmişti.

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Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, 1 Şubat itibarıyla  "Tehlikeli" olarak değerlendirilen 596 radikal İslamcının izlendiğini açıkladı.

Bielefeld'de yayınlanan Neue Westfälische gazetesine açıklamalarda bulunan bir Federal Emniyet Teşkilatı yetkilisi, tehlike potansiyeline sahip radikal İslamcıların sayılarında geçen aylara göre düşüş olduğunu kaydetti. Aynı yetkili  Federal Emniyet Teşkilatı tarafından Ekim ayı sonunda tehlikeli olarak sınıflandırılan 615 İslamcının tespit edildiğini vurguladı.

Almanya'da terör veya saldırı potansiyeline sahip İslamcıların sayısı 2018 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı  Thomas Haldenwang  da geçtiğimiz Aralık'ta yaptığı açıklamada, Fransa ve Avusturya'da aşırı İslamcıların düzenlediği saldırılara işaret ederek Alman güvenlik makamlarının da aşırı İslamcılara karşı "çok uyanık" olması gerektiği  uyarısında bulunmuştu.

Siyasi nedenlerle önemli suç eylemlerinde bulunabileceği tahmin edilen kişiler güvenlik makamlarınca "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle

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