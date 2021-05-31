Almanya'da tehlike durumu "çok yüksek"ten "yükseğe" düştü

Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüs salgını ile ilgili tehlike durumunu Almanya için "çok yüksek"ten "yükseğe" düşürdü. Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RKI Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler, "Vaka sayıları Almanya çapında azalıyor. Yoğun bakım servislerinde rahatlama yaşıyoruz. Bunların hepsi iyi haberler" ifadelerini kullandı.

"Ancak pandemi hâlâ sona ermiş değil" uyarısında da bulunan Wieler, yeniden açılma adımlarının "kontrollü ve sorumluluk" içinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Wieler, "Gelin bununla ilgili planı takip edelim ve bu maratonun son metrelerinde gereksiz ağır hastalık vakaları, ölümler ya da hastalığın neden olduğu uzun vadeli etkiler yaşamayalım" uyarısını yaptı.

"Durum iyiye gidiyor ancak pandeminin hala ortasındayız"

Basın toplantısında RKI Başkanı Wieler ile birlikte yer alan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da "Durum iyiye gidiyor, hissedilir derecede iyiye gidiyor; ancak hâlâ pandeminin tam ortasındayız" ifadesini kullandı. Normal hayata dönüşle ilgili olarak "Şu an birçok şey mümkün, ama henüz her şey değil. Bunun gerçekleşmesi için daha çok sayıda kişinin aşılanması önemli" diyen Spahn, sözlerini "Önemli olan şu an aceleci davranmamız. Dünyada bu yüzde birçok şeyin kötüye gittiğine dair örnekler mevcut" şeklinde sürdürdü.

RKI Başkanı Prof. Lothar Wieler (solda) ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Temmuz ayı ortasına dek Almanya'da aşı olması gereken kişilerin yüzde 80 ila 90'ına aşı arzı sunulabileceğini kaydeden Sağlık Bakanı, bunu aşı üreticileri ile yapılan anlaşmaları dikkate alarak dile getirdiğini belirtti. Prof. Wieler de halka çağrıda bulunarak "Aşı teklifi geldiğinde aşılanın" tavsiyesinde bulundu.

Vaka sayıları düşmeye devam ediyor

RKI'nin Salı günü açıkladığı verilere göre Almanya'da son 24 satte bin 785 yeni vaka tespit edildi. Bu da geçen haftanın aynı gününe oranla vaka sayısında 126 kişilik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Yedi günlük insidans değeri 35,1'den 35,2'ye çıkarken, son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı. Böylece pandeminin başından bu yana kaydedilen ölüm vakası sayısı 88 bin 595'e yükselmiş oldu.

Yine RKI'nin verilerine göre Almanya'da şu ana dek nüfusun yüzde 42,5'lik kesimi en az bir kere aşılanmış durumda. Yüzde 17,6'lık bir kesim ise her iki aşısını da olarak kısıtlamalardan büyük oranda muaf olacak grubun içinde yer almaya hak kazandı. RKI Başkanı Wieler'e göre ülke çapında salgınla ilgili kısıtlamaların kaldırılması için nüfusun yüzde 80'inden fazlasının aşılanması gerekiyor.

Reuters / ET,HS

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