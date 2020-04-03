"Almanya'da tehlike daha geçmedi"

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin bir ara değerlendirmede bulundu. RKI Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüs pandemisini durdurmak için ülke genelinde etkili tedbirler alındığını, ancak virüsün yayılmasının henüz önüne geçilemediğini açıkladı.

"Salgının sonu henüz görünmüyor" diyen Schaade, vaka sayısının yeniden artabileceğini belirterek Almanya'da virüsle mücadelede kısmen başarı sağlasa da durumun hala ciddi olduğunu dile getirdi.

Sağlık sisteminin yükün altından kalkabilmesi için vaka sayılarının belli bir seviyede kalması gerektiğine işaret eden Schaade, "Sayılar yeniden yükselirse sağlık sistemi bunun üstesinden gelemez ve hastalara en iyi tedavi sağlanamaz" diye konuştu.

Vatandaşlara maske uyarısı

Vatandaşlardan tavsiyelere uymaya devam etmelerini isteyen Schaade, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve mağazalarda ağız ve burnu kapatan koruyucu maske kullanılmasını önerdi.

Maskelerin daha çok kişilerin kendilerini değil, karşısındakileri korumaya yarayacağını ifade eden Schaade, ancak doğru şekilde takılması ve bakımlarının doğru olarak yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Schaade, daha önce açıklanan insanlar arasındaki en az 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması, ellerin yıkanması ile öksürme ve hapşırma sırasında ağızların kapatılması gibi tavsiyerin de geçerli olduğunu kaydetti. RKI Başkan Yardımcısı, akut solunum yolu semptomları gösterenlerin ise evde kalmaları gerektiğini söyledi.

Son vaka sayıları

Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da dün enfekte olanların sayısı bin 785 artarak 143 bin 457'ye yükseldi. Aynı süre içinde 194 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 4 bin 598'e çıktı. Enstitü tararafından yapılan açıklamada koronavirüs bulaşan kişilerden 95 bin 200 kadarının iyileştiği belirtildi. İyileşen kişi sayısı bir önceki güne göre 3 bin 700 arttı.

dpa/TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe