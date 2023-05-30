Seçim Almanya'da çifte vatandaşlık tartışması başlattı

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Almanya'da sandığa giden Türk seçmenlerin çoğunun seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesi ve Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine bazı kentlerde gösteriler düzenlemesi nedeniyle, hükümetin planlandığı vatandaşlık reformuna yönelik eleştirilerini artırdı.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, koalisyon hükümetinin planlarının "Yeterince uyum sağlamamış olan daha fazla insanın vatandaşlığa geçme riskini" artıracağını söyledi. Welt gazetesine konuşan Frei, Almanya'daki birçok Türk'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasına sevinmesini "iç karartıcı" olarak nitelendirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırma planlarına işaret eden Frei, Alman pasaportu almak için gereken şartların azaltılması için ikna edici nedenler olmadığını belirtti. Geçen yıl "vatandaşlığa geçişlerin sayısının rekor düzeyde" olduğunu hatırlatan Frei, "Öncelikle uyumun başarıya ulaşması gerekiyor, sonrasında da vatandaşlık verilmesi düşünülebilir" şeklinde konuştu.

Koalisyon kararlı

Hristiyan Birlik partilerinin eleştirilerine rağmen, koalisyon hükümeti vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını öngören tasarıda değişiklik yapılmasını planlamıyor. FDP Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Stephan Thomae Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlığa geçişin hızlandırılması ve istatistiksel açıdan zaten artık normal sayılan çoklu vatandaşlığın yasal açıdan da kolaylıkla mümkün olması, kriterlerin azaltıldığı anlamına gelmiyor" dedi. Thomae, dil, yasalar ve ekonomik açıdan uyumun geçmişe kıyasla daha titizlikle ve belirli kriterlerle inceleneceğini de sözlerine ekledi.

SPD'li milletvekili Sebastian Hartmann, Almanya'da kimsenin zaman içinde Alman vatandaşlığına geçmeyeceğini vurgulayarak, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan, çok iyi entegre olmuş ve Alman vatandaşlığına geçerek Alman devleti ve toplumu için karar verecek olanların burada söz konusu olduğunu söyledi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Lamya Kaddor da, Almanya'daki Türk seçmenlerin yaklaşık yüzde 65'inin Erdoğan'a oy vermesini "Türk muhalefeti ve diasporası için katlanması zor" olarak değerlendirdi. Kaddor, Almanya'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyon Türkiye kökenlinin yaklaşık yarısının seçmen kaydı olduğunu, onların da yaklaşık yarısının sandığa giderek oy kullandığını söyledi.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin önemli bir bölümünün seçmen olmadığını, bunlar arasında yüzbinlerce Kürt'ün de bulunduğunu belirten Kaddor, aynı gazeteye yaptığı açıklamada "Bu nedenle vatandaşlık yasası reformundaki değişiklik ile ilgili tartışmaları reddediyoruz" dedi.

Yurt dışındaki seçmenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke olan Almanya'da 1,5 milyon civarında seçmen bulunuyor. 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Almanya'daki seçmenlerin yüzde 67,22'si Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 32,78'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti.

Vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılacak

Koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaştığı vatandaşlık yasa taslağı 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Yasa taslağına göre, vatandaşlık almak için en az sekiz yıl yasal ikamet koşulu beş yıla indiriliyor. İyi derecede Almanca konuşan ve topluma uyum sağlamış olanlar için bu süre üç yıla indirilebilecek. Geçimini kendi sağlama ve sosyal yardım almama koşulları, bu yasa teklifinde de korundu.

Yasa teklifi, Almanya'da çifte vatandaşlığı da yeniden mümkün kılıyor. Mevcut yasalara göre, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak zorunda. Almanya'da şu an sadece 2000 yılından önce geçerli olan vatandaşlık yasası çerçevesinde Alman uyruğuna geçenler çifte vatandaşlıklarını koruyabiliyor.

AFP, DW/JD, TY