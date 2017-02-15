 ″Almanya′da Türkiye′nin casusluk faaliyetleri arttı″ | Almanya | DW | 04.01.2022

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Almanya

"Almanya'da Türkiye'nin casusluk faaliyetleri arttı"

Almanya'da yabancı istihbarat servisleri için yapılan casusluk faaliyetleriyle ilgili açılan soruşturma sayısı arttı. Özellikle Türkiye adına yürütülen casusluk eylemlerinde artış olduğu ifade ediliyor.

Almanya Federal Başsavcılığı

Almanya Federal Başsavcılığı

Almanya'da Federal Başsavcılığın Almanya'da yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleriyle ilgili olarak açtığı soruşturmaların sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Welt gazetesinde Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, özellikle Türkiye adına yapılan casusluk faaliyetlerinde artış olduğu aktarıldı.

Gazetenin haberinde, Başsavcılığın 2020 yılında 14 soruşturma açarken 2021'de yabancı casusluk eylemlerine ilişkin 22 soruşturma başlattığı belirtildi. Son iki yıl içinde açılan soruşturmalardan 10'unun Türkiye'nin gizli servisi Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) bağlantılı olduğuna işaret eden Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, soruşturmalardan 4'ünün 2020'de, 6'sının da 2021'de açıldığını söyledi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen

Geçen yılki soruşturmalardan ikisinin takipsizlikle sonuçlandığını ve yürütülen soruşturmalarla ilgili şimdiye kadar bir dava açılmadığını da kaydeden Dağdelen, Alman hükümetini bu konuda eylemsizlikle suçladı. "Federal hükümetin Erdoğan'ın Almanya'daki ağını çökertmekle bir ilgisinin olmadığı açık" diyen Dağdelen, yeni Alman hükümetinden Ankara'ya daha fazla baskı uygulamasını istedi.

Darbe girişimi sonrası casusluk faaliyetleri arttı

Almanya'da özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Türkiye kaynaklı casusluk faaliyetlerinde artış olduğuna dikkat çekiliyor.

Almanya'da son olarak geçen Ekim ayında 40 yaşındaki bir kişi Türkiye adına casusluk yaptığı iddiasıyla Düsseldorf'ta lüks bir otelde gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişinin odasında mermi ve bir isim listesi ele geçirilmiş, savcılık zanlının banka hesabında da şüpheli para trafiği olduğunu kaydetmişti.

Dağdelen'in kendisinin de aşırı sağcı Ülkücülerin hedefinde olduğu yönünde haberler basına yansımıştı. Dağdelen, geçen sonbahardaki seçim kampanyası sırasında Alman emniyeti tarafından olası bir saldırı planına karşı uyarılmıştı. Emniyet, Dağdelen'e 23 Eylül'de katılmayı planladığı etkinliğini iptal etmesini tavsiye etmişti.

Türkiye'de tutuklu Almanlar

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre 15 Aralık itibariyle Türkiye'de de 54 Alman vatandaşı cezaevinde. 2020 yılında Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı 64'tü.

AFP,DW/HS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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