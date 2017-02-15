 Almanya′da tüketiciler yüksek enerji fiyatlarından korkuyor | Almanya | DW | 10.02.2022

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Almanya

Almanya'da tüketiciler yüksek enerji fiyatlarından korkuyor

Almanya'da da elektrik ve doğal gaz fiyatları yükselişte. Ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 62'si gelecekte yüksek enerji fiyatlarının ekonomik yüke dönüşmesinden endişeli.

Almanya'da enerji tedarikindeki sıkıntının faturalara yansımasından endişe ediliyor

Almanya'da enerji tedarikindeki sıkıntının faturalara yansımasından endişe ediliyor

Almanya'da tüketiciler, artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarının kendilerine ekonomik yük olarak dönüşmesinden korkuyor. Kantar adlı bir kamuoyu şirketinin Federal Tüketici Dernekleri Federasyonu için yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 62'si yaşanmakta olan enerji krizinin gelecekte kendilerine mali yük oluşturmasından endişe ediyor.

Anket yapılan kişilerin yüzde 36'sı ise kendileri için böyle bir tehlike görmüyor. "Hükümetin ödeme yapamayan kullanıcıların elektrik ve doğal gazını geçici olarak kesmesine" onay verenlerin oranı ise yüzde 71.

Enerji sağlayıcılar tarifelerini artırıyor

Federasyonun verilerine göre Almanya'nın en kalabalık 14 kentinde enerji sağlayıcılar yeni müşterileri için fiyatlarını yükseltmeye başladı. Köln, Frankfurt, Leipzig, Dortmund ve Dresden kentlerinde yeni tarifelerin uygulanmaya başladığına dikkat çeken federasyon, yeni tüketicilerin kullandıkları elektriğe bağlı olarak mevcut kullanıcılardan yıllık ortalama bin 654 euro daha fazla ödeyebileceğini kaydetti.

Hükümetten tüketiciye enerji yardımı

Federal Tüketici Dernekleri Federasyonu, bu nedenle hükümetten tüketiciler üzerinde oluşabilecek mali yükü azaltmasını talep etmişti. Hükümet de bu nedenle geçen hafta bir kereye mahsus bir enerji ve yakıt yardımını karar bağlamıştı.

Düzenleme, artan enerji fiyatları nedeniyle dar gelirli hanelere ve öğrencilere bir kereye mahsus para yardımını öngörüyor. Federal bütçeden karşılanacak yardım dar gelirli olduğu için kira desteği alan 710 bin hane ile üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi gören gençleri kapsıyor. Yardım alacağı tahmin edilen birey sayısı da toplamda 2 milyon 100 bin olarak açıklanmıştı.

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Akıllı kentlerdeki enerji projeleri

Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği ise artan enerji fiyatları karşısında öngörülen söz konusu devlet yardımını yetersiz bularak hane başına en az 500 euro yardım verilmesini talep ediyor.

dpa,DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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