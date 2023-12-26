Almanya'da stres kaynaklı iş gücü kaybında rekor artış

Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle çalışanların rapor aldığı günlerin sayısı 132 milyona yükseldi. Geçen yıl bu sayı 126 milyon olarak kaydedilmişti.

Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle çalışanların rapor aldığı günlerin sayısında geçen yıl rekor düzeyde artış kaydedildi.

Rheinische Post ile Protestan haber ajansı epd'nin, Sol Parti'nin soru önergesine Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberlerine göre 2022 yılında rapor alınan gün sayısı 132 milyona yükseldi. 2021 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle rapor alınan gün sayısı 126 milyon olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri, son 10 yıl içinde psikolojik nedenlerle rapor alanların sayısının iki kat arttığını ortaya koyuyor. 2012 yılında bu sayı 65 milyon civarındaydı. Çalışabilecek yaşta olmasına rağmen erken emekliye ayrılanların yüzde 40'ının da, psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle çalışma dünyasının dışında kaldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, "Korona pandemisinin de aralarında bulunduğu mevcut krizlerin sonuçları gibi bütün toplumu etkileyen faktörlerin yanı sıra psikolojik rahatsızlıkların çok daha açık bir şekilde ifade edilmesinin" bu artışta etkili olduğu tahminini dile getirdi. Bakanlık, bu krizlerle bağlantılı olarak süren dijitalleşme, karbondioksit salımının azaltılması, demografik dönüşüm gibi gelişmelerle, nitelikli iş gücü açığının iş dünyasının birçok alanında değişime yol açtığını ifade ederek, "Bunun sonunda da çalışanlar üzerinde psikolojik sağlığı etkileyebilecek yeni yüklerin oluştuğunu" aktardı..

Rhenische Post gazetesine konuşan Sol Parti Milletvekili Susanne Ferschl de, "Artan iş yükü, personel yetersizliği ve dijitalleşme nedeniyle oluşan yeni talepler, psikolojik yükün sürekli artmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ferschl, özellikle yaşlı ve hasta bakımı ile kreş ve okullarda çalışanların bu durumdan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti. Sol Parti, iş yerinde stresle mücadele edilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanmasını ve her alanda iş güvenliği denetimlerinin artırılmasını talep etti.

epd,rtr / JD,ET

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