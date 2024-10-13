Almanya'da SPD'den gelir vergisini düşürme planı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi bugün Berlin'de bir araya geldi. Toplantıda gelecek yıl Federal Meclis seçimlerinde partinin izleyeceği siyasetin ana hatlarını çizen strateji metni tartışılacak ve karara bağlanacak.

Halkın yüzde 95'i için vergi indirimi

Alman basınına sızan metinde partinin yeniden iktidara gelmesi hâlinde yeni bir gelir vergisi reformunu hayata geçirmesi öneriliyor. Bu reform nüfusun yüzde 95'i için vergilerin düşürülmesini, en yüksek gelire sahip yüzde 1'lik kesim içinse vergilerin artırılmasını öngörüyor. Taslak metinde "Böylece en yüksek gelire sahip vergi mükellefleri, insanların büyük çoğunluğu için vergi indirimini finanse etmek için daha fazla sorumluluk alabilirler" deniliyor. Ayrıca gelir vergisi reformunun vatandaşlara daha fazla "mali hareket alanı sağlayacağı ve alım gücünü artıracağı" belirtilen metinde, "Böylece ekonomiyi aşağıdan ve toplumun orta kesiminden canlandıracağız" ifadesi yer alıyor.

SPD'nin Aralık 2023'teki parti kongresi Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Asgari ücret 15 euroya çıkarılacak

28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlerde SPD'nin izleyeceği siyasetin köşe taşlarının yer aldığı metin, "Almanya'nın geleceği için mücadele ediyoruz: Ekonomiyi canlandırma, istihdamı güvence altına alma ve çalışanların yükünü azaltma" başlığını taşıyor. Altı sayfalık metinde ayrıca saatlik asgari ücretin de "hızlı ve kademeli olarak 15 euroya çıkarılması" planlanıyor. Almanya'da saatlik asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 12,40 euro. Gelecek yıl bu ücret 12,82 euroya yükselecek.

E-otomobil satışları teşvik edilecek

Metinde ayrıca Almanya'da yatırımların teşvik edilmesi için şirketlere vergi kolaylıkları getirilmesi savunuluyor. Elektrikli otomobillerin son dönemde zayıflayan satışlarını artırmak için satın alma teşviki amaçlanıyor. "Sanayi ve sendikalarla istişare hâlinde, tamamen Alman sanayisine yardımcı olacak satın alma teşviklerini inceleyeceğiz" deniliyor. Ayrıca leasing sağlayıcıları için elektrikli otomobil kotaları ve elektrikli şirket otomobilleri için vergi iadeleri getirilmesi öneriliyor.

Kimya ve cam gibi enerji yoğun branşlarda faaliyet gösteren şirketler de şebeke ücretlerinden muaf tutulacak. "Sanayi elektriği fiyatlarının kalıcı olarak rekabet edebilir olması için mevcut ve üzerinde mutabık kalınmış hafifletmeleri tamamlayan kapsamlı bir paket" yürürlüğe konacak.

DW, dpa / EC, CÖ

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