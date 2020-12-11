 Almanya′da sonbahara kadar nüfusun yüzde 60′ı aşılanacak | ALMANYA | DW | 15.12.2020

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ALMANYA

Almanya'da sonbahara kadar nüfusun yüzde 60'ı aşılanacak

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, 2021 yaz sonuna kadar nüfusun yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini belirtti. Ancak Almanya ve Avrupa'da aşı izinlerinin henüz çıkmamış olması eleştirilere yol açıyor.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 2021 sonbaharı öncesinde vatandaşların yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini belirtti. Hedeflerinin 24 Aralık'ta başlayan Noel öncesinde aşı izninin çıkması ve aşılamalara bu yıl içinde başlanması olduğunu kaydeden Spahn, şu anki hesaplamalara göre önümüzdeki yıl yaz sonu itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 60'ının aşılanabileceği kadar miktarda dozun tedarik edilebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemiyle etkili mücadele için nüfustaki aşılama oranının yüzde 60 ila 70 olması gerektiğini bildirmişti. Biontech ve Pfizer, geliştirdikleri aşı için Avrupa'da aşı iznini vermekle yetkili Avrupa İlaç Ajansı'na başvuruda bulunmuştu. Uzmanlar komisyonunun bilirkişi raporunun en geç 29 Aralık'ta hazır olması bekleniyor.

Almanya merkezli Biontech firmasının geliştirdiği aşının uygulamasına ABD, Kanada ve İngiltere'de, Almanya'dan daha önce başlanmış olması ise eleştirilere yol açıyor.

Hastaneler Birliği'nden özel izin talebi

Almanya'da muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) sağlık politikaları sözcüsü Christine Aschenberg-Dugnus, "Almanya'da geliştirilen bir aşının ancak Ocak ayında izin alıp uygulanmaya başlanması olacak iş değil" diye konuştu. Alman Hastaneler Birliği (DKG) ise acil durumlarda aşılamaların mümkün olması için özel izin çıkarılmasını talep etti. DKG Başkanı Gerald Gaß, "Avrupa'da aşıya izin çıkması için gerçekten 29 Aralık'a kadar beklenmesi gerekiyor mu, diye kendime soruyorum. Avrupa'da önceden bir acil durum izni çıkarılmasına çalışılmalı" dedi. Gaß, bu şekilde Noel öncesinde huzurevlerine mobil ekipler göndererek aşılamalara başlayabileceklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Spahn ise acil durum özel iznine sıcak bakmadığını her fırsatta dile getirmişti. Spahn, ZDF televizyonuna verdiği demeçte aşı izninin hızlı bir şekilde çıkmasını kendilerinin de istediklerini, ancak en başından beri Avrupa düzleminde hareket edilmesi kararı alındığını belirtti.

İlk çeyrekte Biontech'ten 12-13 milyon doz

Spahn, önümüzdeki yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde Biontech aşısından 12-13 milyon doz hesap ettiklerini, ilk çeyrekte gerekli izinleri alması durumunda Astra Zeneca ya da Johnson & Johnson'dan da ek dozlar tedarik edileceğini kaydederek "Bu oldukça gerçekçi, ama tabii ki daha garanti değil" dedi.

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ise sürüyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 14 bin 432 yeni vaka kaydedilirken 500 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da en yüksek rakamlara 29 bin 875 vaka ve 598 ölümle Cuma günü ulaşılmıştı.

dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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