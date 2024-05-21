  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kobani DavasıOrtadoğuTürkiye ekonomisi
PolitikaAlmanya

Almanya'da siyasi suçların sayısında artış

21 Mayıs 2024

Almanya'da geçen yıl siyasi kaynaklı suçlarda aşırı sağ başı çekerken en büyük artış oranı ise dini kaynaklı suçlarda kaydedildi.

https://p.dw.com/p/4g6e2
Sokakta sırtı dönük, üniformalı, kasklı çok sayıda Alman polis memuru
Sembol fotoğrafFotoğraf: Daniel Kubirski/picture alliance

Almanya'da siyasi suç eylemlerinde geçen yıl, 2022'ye göre güçlü artış kaydedildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bugün kamuoyuyla paylaştığı 2023 yılına dair istatistiklere göre, siyasi suç eylemlerinin sayısı bin 100 artarak 60 bin 28'e yükseldi. Özellikle aşırı sağ ve aşırı sol ile yabancı ideolojiler kaynaklı suçlarda artış büyük oldu.

İstatistiklere göre 2023'te siyasi kaynaklı suçlarda 28 bin 945 eylemle aşırı sağ yine başı çekti. Aşırı sağ suçlarda artış oranı yüzde 23'ü bulurken şiddet içeren suç eylemlerinde de artış yaşandı. İçişleri Bakanı Faeser, bu tür eylemlerin açık ve özgür toplumu hedef aldığını belirterek, "Toplumumuza nefret ve öfke tohumları ekmek isteyenlerin sesi daha yüksek çıkmaya başladı" dedi. Geçen yıl aşırı sağcı şiddet nedeniyle 714 kişinin yaralandığını belirten Faeser, mağdur sayısının başka hiçbir alanda bu kadar yüksek olmadığına işaret etti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Nancy FaeserFotoğraf: Michal Cizek/AFP/Getty Images

Dini kaynaklı suçlarda "Gazze" etkisi

Sayı olarak aşırı sağ kaynaklı suç eylemleri başı çekerken, artış oranı açısından dini kaynaklı suçlar ilk sırada yer aldı. İstatistiklere göre 2023'te dini kaynaklı suç eylemleri 2022'ye göre yüzde 203 artış göstererek 481'den bin 458'e yükseldi.

Bu artışta, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan Gazze savaşının etkili olduğu belirtildi. Raporda, 2023'te antisemit suç eylemlerinin sayısının da 5 bin 164 ile rekor kırdığı, bu eylemlerden 148'inin şiddet içerdiği kaydedildi.

Aşırı sol kaynaklı suç eylemlerinin sayısı da yüzde 11,5'lik artışla 6 bin 976'dan 7777'ye çıktı.

Siyasetçiler ve sığınmacılara yönelik suçlar da arttı

Resmi yetkililer ve siyasetçilere yönelik suç eylemlerinde yüzde 29, sığınmacılara yönelik suç eylemlerinde de yüzde 75'lik artış kaydedildi.

Sığınmacılara yönelik, 321'i şiddet içerikli olmak üzere toplam 2 bin 488 suç eylemi gerçekleştirilirken şiddet eylemlerinin oranı yüzde 15 arttı.

Mülteci yurtlarına yönelik suç eylemlerinin sayısı da yüzde 50'lik artışla 179'a yükseldi. Sığınmacılara yönelik suç eylemlerinin yaklaşık yüzde 90'ı aşırı sağ kaynaklı oldu.

 

rtr / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Halen Avrupa Parlamentosu üyesi olan Matthias Ecke vekillik için yeniden yarışıyor.

Sosyal Demokrat politikacı uğradığı saldırıda ağır yaralandı

Sosyal Demokrat politikacı uğradığı saldırıda ağır yaralandı

Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak AP secimleri ile sonbaharda üç doğu eyaletinde düzenlenecek seçimlere geri sayım sürerken politikacılara yönelik şiddet artıyor. SPD'li bir aday uğradığı saldırıda ağır yaralandı.
Politika4 Mayıs 2024
"Yalan basını" pankartı taşıyan göstericiler.

RSF: Almanya'da medya mensuplarına yönelik şiddet sürüyor

RSF: Almanya'da medya mensuplarına yönelik şiddet sürüyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre 2023'te medya mensuplarına yönelik 41 şiddet olayı gerçekleşti. Şiddet çoğunlukla aşırı sağcı gruplardan geldi.
Basın özgürlüğü9 Nisan 2024

Almanya'da binin üzerinde aşırı sağcıda silah ruhsatı var

Almanya'da binin üzerinde aşırı sağcıda silah ruhsatı var

Federal hükümetin paylaştığı verilere göre Almanya'da bin 51 aşırı sağcının silah ruhsatı var. Muhalefetteki Sol Parti, aşırı sağcıların silahsızlandırılmasına hız verilmesi çağrısı yaptı.
Politika5 Nisan 2024
Daha fazla içerik göster