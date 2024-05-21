Almanya'da siyasi suçların sayısında artış

Almanya'da geçen yıl siyasi kaynaklı suçlarda aşırı sağ başı çekerken en büyük artış oranı ise dini kaynaklı suçlarda kaydedildi.

Almanya'da siyasi suç eylemlerinde geçen yıl, 2022'ye göre güçlü artış kaydedildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bugün kamuoyuyla paylaştığı 2023 yılına dair istatistiklere göre, siyasi suç eylemlerinin sayısı bin 100 artarak 60 bin 28'e yükseldi. Özellikle aşırı sağ ve aşırı sol ile yabancı ideolojiler kaynaklı suçlarda artış büyük oldu.

İstatistiklere göre 2023'te siyasi kaynaklı suçlarda 28 bin 945 eylemle aşırı sağ yine başı çekti. Aşırı sağ suçlarda artış oranı yüzde 23'ü bulurken şiddet içeren suç eylemlerinde de artış yaşandı. İçişleri Bakanı Faeser, bu tür eylemlerin açık ve özgür toplumu hedef aldığını belirterek, "Toplumumuza nefret ve öfke tohumları ekmek isteyenlerin sesi daha yüksek çıkmaya başladı" dedi. Geçen yıl aşırı sağcı şiddet nedeniyle 714 kişinin yaralandığını belirten Faeser, mağdur sayısının başka hiçbir alanda bu kadar yüksek olmadığına işaret etti.

Nancy Faeser Fotoğraf: Michal Cizek/AFP/Getty Images

Dini kaynaklı suçlarda "Gazze" etkisi

Sayı olarak aşırı sağ kaynaklı suç eylemleri başı çekerken, artış oranı açısından dini kaynaklı suçlar ilk sırada yer aldı. İstatistiklere göre 2023'te dini kaynaklı suç eylemleri 2022'ye göre yüzde 203 artış göstererek 481'den bin 458'e yükseldi.

Bu artışta, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan Gazze savaşının etkili olduğu belirtildi. Raporda, 2023'te antisemit suç eylemlerinin sayısının da 5 bin 164 ile rekor kırdığı, bu eylemlerden 148'inin şiddet içerdiği kaydedildi.

Aşırı sol kaynaklı suç eylemlerinin sayısı da yüzde 11,5'lik artışla 6 bin 976'dan 7777'ye çıktı.

Siyasetçiler ve sığınmacılara yönelik suçlar da arttı

Resmi yetkililer ve siyasetçilere yönelik suç eylemlerinde yüzde 29, sığınmacılara yönelik suç eylemlerinde de yüzde 75'lik artış kaydedildi.

Sığınmacılara yönelik, 321'i şiddet içerikli olmak üzere toplam 2 bin 488 suç eylemi gerçekleştirilirken şiddet eylemlerinin oranı yüzde 15 arttı.

Mülteci yurtlarına yönelik suç eylemlerinin sayısı da yüzde 50'lik artışla 179'a yükseldi. Sığınmacılara yönelik suç eylemlerinin yaklaşık yüzde 90'ı aşırı sağ kaynaklı oldu.

rtr / BK,ET

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