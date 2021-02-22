 Almanya′da siyasi motifli suçlarda tarihi artış | ALMANYA | DW | 13.03.2021

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ALMANYA

Almanya'da siyasi motifli suçlarda tarihi artış

Almanya'da siyasi motifli suçlar 2020'de kayıt altına alınmaya başladıkları 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu suçların büyük çoğunluğunu aşırı sağ kaynaklı eylemler oluşturuyor.

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Federal hükümetin, Yeşiller partisinin sunduğu soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da siyasi motifle işlenen suçlar 2020 yılında, şu ana dek kayıt altına alınan en yüksek seviyeye çıktı.

Hükümetin yanıtında yer alan verilere göre, 2020 yılında 44 bin 34 siyasi motifli suç işlendi, bunlardan 3 bin 354'ü şiddet fiili olarak kayda geçti. Bu sayının, siyasi motifli suçlarda en yüksek değerin saptandığı 2016 yılından 2 bin 500 daha fazla olduğu bildirildi. 2016 yılında kayıtlara, 2015 yılındaki göç krizi kaynaklı çok sayıda siyasi motifli suç işlenmişti.

44 bin 34 suçtan 23 bin 400'ünün aşırı sağ, 11 bininin ise aşırı sol çevrelerce işlendiği açıklanırken; 8 bin suçun kökeninin tespit edilemediği, kalan fiillerin ise yabancı veya dini ideoloji kaynaklı olduğuna dikkat çekildi. Federal hükümetin yanıtına göre, antisemitist motifli suçlar da rekor seviyeye ulaştı. Kayda geçen 2 bin 322 suç eyleminden 2 bin 204'ü aşırı sağ motifli suçlar arasında sayılırken, istatistiklerde yer alan 56 Yahudi karşıtlığı motifli suçtan 51'inin yaralama suçu olduğu bildirildi.

Alman Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı'nın sayılarla ilgili bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Haberde, bu doğrultuda sayıların daha da artabileceğine dikkat çekildi.

Almanya'da siyasi motifli suçlar ayrı bir kategori olarak 2001 yılından bu yana kayıt altına alınıyor.

 

epd,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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