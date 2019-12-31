 Almanya’da siyasi kurumlara güven azaldı | ALMANYA | DW | 13.01.2020

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ALMANYA

Almanya’da siyasi kurumlara güven azaldı

Almanya’da yeni yapılan bir ankete göre siyasi kurumlara olan güven azalmaya devam ediyor. Sadece Cumhurbaşkanlığı kurumuna duyulan güvende bir düşüş kaydedilmedi.

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Almanya'da yeni yapılan bir ankete göre siyasi kurumlara olan güven azalmaya devam ediyor. Kurumlar arasında bir tek Cumhurbaşkanlığı makamı yüzde 73 ile güvenilirliğini korudu.

Forsa araştırma kurumu tarafından yapılan RTL/ntv Trend Barometresi'ne göre Başbakan Angela Merkel'e olan güven 5 puan gerileyerek yüzde 50 oldu. Belediye başkanı gibi yerel siyasetçilere olan güven ise hafif bir düşüşle yüzde 48 seviyesine geriledi. Federal Meclis'e duyulan güven 4 puan düşerek yüzde 41'e, Avrupa Birliği'ne olan güven 1 puan düşerek yüzde 40'a, Federal Hükümet'e güven 3 puan düşerek yüzde 34'e geriledi. Siyasi partilere olan güven ise 2 puan düşerek yüzde 16 olarak ölçüldü.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle meclisteki diğer partileri destekleyenler arasında ise güven bakımından büyük farklılıklar bulunuyor. AfD'ye sempati duyan kesimin sadece yüzde 19'u Cumhurbaşkanı'na güven besliyor. Bu oran diğer partilere sempati duyan kesimde ise yüzde 81. AfD taraftarları diğer siyasi kurumlara da oldukça az güven duyuyor. AfD seçmenleri arasında Federal Meclis'e olan güven yüzde 7, Başbakan'a yüzde 5, federal hükümete yüzde 4 ve siyasi partilere duyulan güven yüzde 3 olarak ölçüldü.

Forsa'nın 18 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında yaptığı ankete toplam 2 bin 505 kişi katıldı.

dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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