Almanya'da siyasetçilere saldırılar "demokrasiye tehdit"

Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine yaklaşık bir ay kala Sosyal Demokrat Parti'den (SDP) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke'nin Dresden'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramasına tepkiler sürüyor.

Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi, Ecke'ye saldıran 17 yaşındaki şüphelinin Cumartesi gecesi polise teslim olduğunu açıkladı. Ancak Ecke'ye ve yine aynı yerde Yeşiller partisinin seçim kampanyasında çalışan bir kişiye yönelik saldırının nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Polis, dün yaptığı açıklamada saldırılarla bağlantılı olarak yaşı 17 ile 20 arasında değişen dört şüphelinin arandığını belirtmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ecke, Cuma akşamı Dresden'da afiş asma çalışmaları sırasında darp edilerek ve tekmelenerek ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrasında ameliyat edilen ve hastanede tedavi altına alınan Ecke'nin yanı sıra Yeşiller partisinden bir kampanya çalışanı da aynı yerde saldırıya uğramıştı.

Geçen günlerde de seçim kampanyası çalışanları ve siyasetçilere yönelik saldırılar gerçekleşti. Almanya siyasi partilerin seçim kampanyalarında çalışanlara ve siyasetçilere yönelik saldırıların artması siyasette kaygıyla karşılanırken, demokrasiye sahip çıkma çağrıları geldi.

Scholz: Saldırılar demokrasimize tehdit

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ecke'ye yönelik saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin artması bir uyarıdır: Liberal demokrasimizi korumak isteyen herkes partiler üstü bir şekilde bir arada durarak, siyasi rekabetteki saldırılara karşı koymak zorundadır" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırıya tepki gösterdi Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke ve diğer adaylara yapılan saldırılar demokrasimizi tehdit ediyor. Buna hep birlikte karşı koymalıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, seçim kampanyasında çalışanları ve siyasetçileri hedef alan saldırıların "antidemokratik şiddetin yeni bir boyutu" olduğunu belirtti. Faeser, bu hafta içinde eyaletlerin içişleri bakanları ile yapacağı olağanüstü toplantıda konuyu ele alacaklarını kaydetti.

Seçim kampanyalarına ve siyasetçilere saldırılar

Almanya'da son günlerde siyasetçilere yönelik saldırılarda artış yaşandı.

Yeşiller partili politikacı Rolf Fliss ve Milletvekili Kai Gehring de Perşembe akşamı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde saldırıya uğradı.

Geçen hafta Brandenburg'da meydana gelen olayda, bir etkinlik sonrasında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin-Göring Eckardt'ın aracının ilerlemesi engellendi.

Aşağı Saksonya eyaletinin Nordhord kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir eyalet milletvekiline seçim standında Cumartesi günü saldırı düzenlendi. Dresden'de ise AfD'nin seçim standındaki afiş ve broşürlere zarar verildi. Yine Dresden'da AfD'nin yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sol Parti'nin seçim afişleri yırtıldı.

epd, dpa/JD, SSB

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