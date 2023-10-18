Almanya'da sinagoga saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Alman siyasetçiler ve Yahudi kuruluşları saldırıyı kınadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mitte semtinde bulunan bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Berlin polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kapüşonlu iki kişinin gece saat 03.45 sularında sinagoga doğru içi sıvı dolu ve yanar vaziyette iki şişe fırlattıktan sonra kaçtıklarını belirtti. Açıklamada şişelerin sinagoga isabet etmediği, kaldırıma çarparak kırıldığı belirtilirken, kaldırımda oluşan küçük ölçekteki yangının ise bir polis tarafından yangın söndürme tüpü aracılığıyla söndürüldüğü kaydedildi. Olayın failleri ise yakalanamadı.

Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken, aynı sinagogun önünde bir saldırı girişimi daha oldu. 30 yaşında olduğu açıklanan bir kişi saat 08.00 sularında e-scooter ile sinagogun önünde durdu ve sloganlar atarak yaya vaziyette sinagoga doğru koşmaya başladı. Polis söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı. Polise direnen kişi İsrail karşıtı sloganlar attı. Kimliği tespit edilen kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Yahudiler Merkez Konseyi: Bu psikolojik bir terör

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi sinagoga yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Konseyden yapılan açıklamada, "Bu kundaklama girişimi Hamas terörünün Alman sokaklarında yüceltilmesinin mantıksal bir devamıdır. 'Öfke Günü' sadece bir deyim değildir. Bu, somut saldırılara yol açan psikolojik bir terördür" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Berlin Büyükelçiliği saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma talebinde bulundu. Büyükelçilik açıklamasında, "Alman kolluk kuvvetlerinin bu olayı tavizsiz bir ciddiyetle ele alacağına inanıyoruz" denildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser saldırı girişimini, "alçakça bir eylem" olarak tanımlarken, "Failler hızlı bir şekilde tespit edilmeli ve tüm ciddiyetle eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır" dedi. Faeser, Almanya'daki Yahudi kuruluşlarının korunmasının en önemli öncelik olduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan Scholz'dan güvenliği artırma açıklaması

Başbakan Olaf Scholz kundaklama girişiminin ardından yaptığı açıklamada, sinagoglar ve Yahudi kuruluşları için güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Scholz, Kahire ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yahudi kuruluşlarına yönelik saldırıları kesinlikle kabul etmeyeceğimiz çok açık" dedi. Scholz Yahudi düşmanı sloganların atıldığı şiddet olaylarına da müsamaha gösterilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picrture alliance

Hükümet sözcüsü yardımcısı Wolfgang Büchner, Scholz'un Pazar günü Almanya'nın Dessau kentinde bir sinagogun açılışına katılmayı planladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıyı kınadı. Almanya'nın İsrail ile tarihi nedenlerden dolayı özel bir ilişkisi olduğuna dikkat çeken Steinmeier, ülkede yaşayan herkesin Nazi toplama kampı Auschwitz'in tarihini ve antisemitizmle mücadelede Almanya'nın tarihi sorumluluğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Fotoğraf: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Steinmeier, "Herkese çağrım, tarihimiz nedeniyle antisemitizmin bu ülkede daha fazla yayılmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğidir" dedi.

Öte yandan Almanya'daki Müslümanlara karşı genel bir şüphe oluşmaması konusunda da uyarıda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı, ancak kendilerinden "Hamas'ın İsrail'deki saldırıları ve askeri faaliyetleriyle aralarına açıkça mesafe koyduklarını ifade etmelerinin beklenebileceğini" söyledi.

epd,dpa/TY,HT

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