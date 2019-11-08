 Almanya′da siber suçlar 2018′de artış gösterdi | ALMANYA | DW | 11.11.2019

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ALMANYA

Almanya'da siber suçlar 2018'de artış gösterdi

Almanya'da dijitalleşme ile birlikte siber suçların da arttığı bildirildi. Alman polis yetkilileri siber suçların haftada bir milyon eurodan fazla zarara yol açtığını açıkladı.

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Almanya'da siber saldırılar 2018 yılında yüzde 1,3 artış göstererek 87 bin vakaya ulaştı. Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) buna mukabil siber suçların yol açtığı finansal zararın yüzde 17 azalarak 60 milyon euroya düştüğünü açıkladı.

Teşkilat pazartesi günü yaptığı açıklamada kayıt altına alınmayan vakalara atıfla aslında verilerin durumun vahametini tam olarak yansıtmadığının da altını çizdi. Siber saldırıya uğrayan şirketlerin güvenilirliklerine zarar gelmemesi için bunu kamuoyundan gizlediği belirtildi. Birçok santaj ve bilgisayar virüsü vakasının da yetkililere bildirilmediği kaydedildi.

Alman Federal Emniyet Teşkilatı yetkilileri, internet suçlarının artmasını artan dijitalleşme ile birlikte siber suçluların potansiyel hedeflerinin artmasına bağladı.

Kadınlar daha eğilimli

Teşkilat Başkanı Peter Henzler elektrik sağlayıcılar veya tren yolları gibi altyapının da saldırıya uğradığını kaydetti. Henzler teşkilat içerisinde Nisan ayından itibaren siber suçlarla mücadele için ayrı bir bölümün kurulacağını açıkladı.

Teşkilata göre kadınlar diğer suç türlerine göre siber suç işlemeye daha eğilimli. BKA raporunda siber saldırı zanlılarının üçte birini kadınların oluşturduğu, diğer suç alanlarında bu oranın yüzde 25 olduğu kaydediliyor. Teşkilat bu durumu, internetten sipariş verip ödemesini yapmayan zanlılar arasında kadınların oranının yüksekliğine bağlıyor.

Veri hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı ve şirketlere düzenlenen siber saldırılar gibi suçlar siber suç olarak tanımlanıyor.

DW, dpa, Reuters/SSB, BK

 © Deutsche Welle Türkçe

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