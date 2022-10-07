  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: imago images
EkonomiAlmanya

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

2 saat önce

Almanya'da yapılan bir araştırma, seçmenlerin yüzde 80'inin ülkedeki ekonomik durumdan memnun olmadığını ortaya koydu.

https://www.dw.com/tr/almanyada-se%C3%A7menlerin-y%C3%BCzde-80i-ekonomiden-mutsuz/a-63366273

Ukrayna savaşı, enerji krizi ve rekor seviyelerdeki enflasyon nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Almanya'da seçmenlerin ülke ekonomisine dair görüşleri de giderek olumsuz bir hâl alıyor.

Yapılan yeni kamuoyu araştırmasına göre, Almanya'da her beş seçmenden dördü, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan memnun değil.

Araştırma şirketi Infratest Dimap tarafından gerçekleştirilen "ARD-Deutschlandtrend" anketine katılanların yüzde 80'i, ekonominin durumunu "daha az iyi" ya da "kötü" olarak niteledi. Bu, Eylül 2021'deki genel seçimler öncesindeki oranın iki katına tekabül ediyor. Söz konusu oran aynı zamanda 2009 yılından beri kaydedilen en yüksek oran oldu.

Ankete göre, seçmenlerin sadece yüzde 20'si ekonominin iyi ya da çok iyi olduğu görüşünde.

Seçmenler geleceğe de karamsar bakıyor. Ankete katılanların yüzde 53'ü, Almanya'da ekonominin bir yıl içinde daha da kötü bir hâl alacağı inancında. Gelecekte daha iyi olacağının düşünenlerin oranı yüzde 12.

Genel olarak Almanya'daki şartlardan dolayı endişe duyanların oranı Nisan 2020'ye kıyasla 34 puan artışla yüzde 85 olurken, geleceğe güvenle bakanların oranı 33 puan düşerek yüzde 11'e indi. Bu, anketlerin yapılmaya başlandığı 1997'den beri kaydedilen en düşük oran oldu.

İşini kaybetme korkusu düşük

Ancak çalışan kesimin büyük bölümü, iş güvencesi konusunda hâlen iyimser. Çalışanların yüzde 79'u, işini kaybetme konusunda herhangi bir endişe duymadığını ya da biraz endişeli olduğunu söyledi. Yüzde 19'u ise işiyle ilgili endişeleri olduğunu aktardı.

Ankete katılanların yüzde 57'si, fiyat artışlarının, artık faturalarını ödeyemeyeceği boyutlara ulaşmasından büyük ya da çok büyük kaygı duyuyor. Yüzde 42'lik kesim ise bu konuda ya biraz kaygılı ya da hiçbir endişe taşımıyor.

Demokratik kaygılar da arttı

Ankete katılanlara demokrasiyle ilgili görüşleri de soruldu.

Katılımcıların yüzde 47'si, Almanya'da demokrasinin mevcut durumundan memnun olmadığını belirtti. Bu, Mayıs 2011'den beri kaydedilen en düşük değer oldu. Oranın, iki yıl öncesine kıyasla da 12 puan arttığı görüldü.

Bununla birlikte katılımcıların yüzde 88'i, demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu görüşünde.

Demokrasiye en büyük tehdidin ne olduğu yönündeki soruya da yanıt veren katılımcıların yüzde 20'si, sağ popülizm ve aşırı sağ yanıtını verdi. Sosyal eşitsizlik ve yoksulluk yüzde 11, toplumdan uzak politikacılar ve hatalı kararlar yüzde 11, genel olarak toplumun radikalleşmesi yüzde 6 ve enflasyon yüzde 5 ile üst sıralarda yer bulan diğer cevaplar oldu.

Ankete katılanlara "Pazar günü genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 28'i CDU/CSU, yüzde 19'u Yeşiller, yüzde 17'si SPD, yüzde 15'i AfD, yüzde 7'si FDP, yüzde 5'i Sol Parti, yüzde 9'u da diğer partiler yanıtını verdi.

"ARD-Deutschlandtrend" anketi, 3-5 Ekim tarihleri arasında bin 307 seçmenle görüşülerek yapıldı.

dpa,KNA/CÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'da siyaset enerji fiyatlarındaki artışa karşı çözüm arıyor

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Almanya'da doğal gaz fiyatları tavan yapmış durumda. Doğal gaz fiyatlarında neden fark var? Politikacılar bu konuda ne yapabilir?
Politika
25 Eylül 2022

Almanya'da enflasyon iç güvenliği tehdit edebilir

Almanya'da enflasyon iç güvenliği tehdit edebilir

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), enerji krizi ve yükselen enflasyonun gelecek aylarda ülkede iç güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu.
Ekonomi
24 Eylül 2022
(Soldan sağa) Ekonomi Bakanı Habeck, Başbakan Scholz ve Maliye Bakanı Lindner yeni paketi açıkladı.

Alman hükümetinden 200 milyar euroluk "koruma şemsiyesi"

Alman hükümetinden 200 milyar euroluk "koruma şemsiyesi"

Alman hükümeti, hızla artan enerji fiyatlarına karşı tüketici ve şirketler üzerindeki yükü hafifletmek üzere 200 milyar euroluk ek kaynak açıkladı. Elektrik ve gaz fiyatlarına üst sınır getirilmesi planlar arasında.
Ekonomi
29 Eylül 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Azerbaycan-Ermenistan sınırına AB misyonu

Politika
47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Ekonomi
2 saat önce
CHP'nin başörtüsü konusundaki hamlesi tartışma yarattı

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

Politika
18 saat önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Davutoğlu: Başörtüsü teklifi 28 Şubat korkusuna karşı tedbir

Davutoğlu: Başörtüsü teklifi 28 Şubat korkusuna karşı tedbir

Politika
21 saat önce

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Ekonomi
22 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisi üzerine Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Fransa, Avrupa Siyasi Topluluğu ile neyi hedefliyor?

Fransa, Avrupa Siyasi Topluluğu ile neyi hedefliyor?

Politika
6 Ekim 2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Ekonomi
6 Ekim 2022
Ana sayfaya dön