 Almanya′da seçmenlerin çoğu erken seçim istiyor | ALMANYA | DW | 06.06.2019

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ALMANYA

Almanya'da seçmenlerin çoğu erken seçim istiyor

Almanya’da yapılan bir komuoyu araştırması, ülkede seçmenlerin çoğunun erken seçim istediğini ortaya koydu. Anketlere göre, oylarını artıran Yeşiller partisi ise Hristiyan Birlik’ten sonra ikinci sırada yer alıyor.

Symbolbild | CDU/SPD-Koalition (picture-alliance/dpa/Bildfunk/S. Stratenschulte)

Almanya'da son yapılan bir kamuoyu araştırması, ülkede seçmenlerin çoğunun erken seçim istediğini ortaya koydu. YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si yeniden seçim yapılmasını istediğini belirtirken, sadece yüzde 27'si iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanlar en son tercihlerinin Almanya'da halen iktidarda olan CDU/CSU ile SPD koalisyonu olduğunu dile getirdi. Ankete katılanların sadece yüzde 9'u bu seçeneği destekliyor.

En çok destek gören koalisyon modeli ise yüzde 25 destekle Yeşiller, SPD ve Sol Parti'den oluşacak olası bir kolisyon hükümeti.

Deutschland | PK Andrea Nahles (SPD) | Europawahlen 2019 (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Andrea Nahles SPD'deki bütün görevlerinden istifa etti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hezimet

26 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti büyük yenilgiye uğramış ve şimdiye kadar olan en düşük seçmen desteğini elde etmişti. Geçen hafta sonunda SPD Genel Başkanı Andrea Nahles parti içinde tüm görevlerinden istifa etmişti. Nahles'in istifası Alman hükümetinin geleceğini de tehlikeye sokabileceği yorumlarına yol açmıştı.

Almanya'da mevcut yasama dönemi 2021'de sona eriyor. Ancak ZDF televizyonunun yaptırdığı Politbarometer anketine göre, seçmenlerin yüzde 46'sı mevcut gelişmeler karşısında hükümetin bozulacağını, 47'si ise devam edeceğini düşünüyor. 

Ankete katılanların yüzde 38'i erken seçimlerin iyi olacağı görüşünü savunurken, yüzde 36'sı ise erken seçimlerin kötü olacağını ifade etti.

Fahne Bündnis 90/Die Grünen (picture-alliance/dpa/D. Ebener)

Yeşiller yükselişte

Almanya'da son açıklanan kamuoyu yoklamaları, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir başarı yakalayan Yeşiller partisinin yükselişinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Anketlerde Yeşiller, ülkede uzun yıllardır seçmenden en çok desteği alan ikinci parti konumundaki SPD'yi geride bırakarak, oy oranı en yüksek olan Hristiyan Birlik partileriyle yarışıyor.

Seçim Araştırma Grubu'nun son anketi Yeşillerin altı puan yükselerek yüzde 26 destek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.  Forsa araştırma şirketinin 2 Haziran tarihli anketinde de Yeşiller yüzde 27 ile benzer bir seviye elde etmişti.

Politbarometer anketindeyse Yeşiller, üç puan kaybederek yüzde 27 ile ilk sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin ardından ikinci sırada bulunuyor. Politbaromoter'in anketine göre, Pazar günü seçimler yapılsa oylarını altı puan artıran Yeşiller'in yüzde 26 oy alacağı tahmin ediliyor.

Koalisyon ortağı SPD ise artık sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle başabaş gidiyor. Politbarometer'e göre, SPD ise 3 puan gerileyerek yüzde 13 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Böylece sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile aynı seviyeye gelmiş oldu. Sol Parti bir puanlık düşüşle yüzde 7 seviyesine gerilerken Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını (yüzde 7) korudu.

 DW, dpa, rtr/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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