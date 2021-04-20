Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor

Almanya'da eylül ayında genel seçimler yapılacak. Şu anki iktidar ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel seçimlere yönelik kampanyalarını sürdürürken, son yapılan anketler Yeşiller partisine seçmen desteğinin istikarlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Son anket sonuçlarının ortalamasına göre 26 Mayıs tarihi itibarı ile Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırırken, Hrıstiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) seçmen desteği 7,4 puan azaldı.

Farklı şirketlerce yapılan anketlerde zaman zaman farklılıklar gözlense de Yeşiller partisi mevcut iktidarı oluşturan CDU/CSU ile başabaş bir performans sergiliyor. Forsa Enstitüsü adlı araştırma şirketinin bugün açıkladığı verilere göre, Yeşiller yüzde 25 oy oranına ulaştı. CDU/CSU ise yüzde 24 ile geçen haftaki oy oranını korudu.

Sosyal Demokratlar da bu hafta bir puan kaybederek yüzde 14'lük seçmen desteği buldu.

2004 kişiyle yapılan araştırmada seçmene "Başbakanı doğrudan seçme imkanınınz olsa kimi seçersiniz?" sorusu da yöneltildi. Buna göre, Yeşiller Partisi Genel Başkanı Annalena Baerbock yüzde 28 ile en yüksek oyu alan isim oldu. Baerbock'u yüzde 18'lik destekle Hristiyan Birlik Partileri'nin Başbakan adayı Armin Laschet ve yüzde 14 ile SPD'nin adayı Olaf Scholz izliyor. Ankete katılanların yüzde 40'ı ise bu isimlerden hiçbirine oy vermeyeceklerini belirtti.

Saksonya'da sağ popülistler önde

Saksonya eyaletinde ise son kamoyu araştırmaları mevcut hükümetin yerini koruyamayacağını ortaya koydu. Insa şirketinin bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Saksonya eyaletinde iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Sosyal Demokratlar'dan oluşan hükümetin toplam oyu yüzde 43'te kalırken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tek başına yüzde 26 ile eyalette en güçlü parti oldu.

Ankette CDU'ya destek yüzde 24, SPD'ye yüzde 6 ve Yeşiller'e de yüzde 13 olarak belirlendi.

dpa, DW / MK,EC

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