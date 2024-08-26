Almanya: Seçim öncesi binlerce kişi aşırı sağı protesto etti

Almanya'nın iki eyaletinde Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde binlerce kişi aşırı sağı protesto etti. Anketlere göre aşırı sağcı AfD seçimleri önde tamamlayabilir.

Almanya'nın doğusunda yer alan Thüringen ve Saksonya eyaletlerindeki seçimlere bir hafta kala düzenlenen kitlesel gösterilerde aşarı sağ protesto edilirken, demokrasi ve çeşitlilik vurgusu yapıldı.

Pazar günü Dresden, Leipzig ve Erfurt kentlerinde meydanlarda toplanan binlerce kişi iki eyalette 1 Eylül Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine geçit verilmemesi çağrısında bulundu.

Organizatörler Dresden ve Leipzig'de "Aşırı sağcılığı durdurun - Pazar günü oy kullanmaya gidin" başlığı altında düzenlenen gösterilere yaklaşık 11 bin, Erfurt'ta ise yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Erfurt'ta toplanan kalabalık halkı aşırı sağa karşı duyarlı olmaya çağırdı. Fotoğraf: Mario Gentzel/pictureteam/IMAGO

Göç ve İslam karşıtı söylemleri ile öne çıkan AfD son seçim anketlerine göre Thüringen'de önde giderken, Saksonya'da ise muhafazakar Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile neredeyse başa baş durumda. AfD bu iki eyalette, Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Örgütü'nce aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor.

Mitinglerde konuşmacılar seçmenleri 1 Eylül'de sandığa gitmeye ve demokratik bir partiye oy vermeye çağırdı.

Çeşitlilk vurgusu

Seçimlerden sonra "açık, insancıl ve dostane bir Thüringen" görmek istediğini belirten Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anıtları Vakfı yöneticisi Jens-Christian Wagner, AfD ve diğer aşırı sağcıların nefret, kışkırtma ve Nasyonal Sosyalizm tehlikesini önemsizleştirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

İklim aktivisti Luisa Neubauer de Erfurt'ta yaptığı konuşmada, AfD'nin eyaletin en güçlü siyasi partisi haline gelmesinin toplumsal çeşitliliğe olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Dresden Yahudi Cemaati Yönetim Kurulu Başkanı Moshe Barnett konuşmasında, "İyilik için, insanları insan olarak gören bir Saksonya için mücadele etmeye devam etmek bizim elimizde" diye konuştu. Dresden Belediyesi Göçmen Meclisi Başkanı Nilsson Samuelsson ise herkesi toplumdaki bölünmeye karşı durmaya çağırarak, "Geriye dönmek istemiyoruz, ileriye gitmek istiyoruz" dedi.

Leipzig'te gösteriye katılanlar taşıdıkları pankart ve dövizlerle demokrasinin korunması cağrısında bulundular. Fotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Leipzig'de düzenlenen mitingde konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung da aşırı sağın yükselişine karşı uyarıda bulundu. İnsanları günlük yaşamlarında, kulüplerinde ya da iş yerlerinde demokrasi için mücadele etmeye çağırdı.

Solingen saldırısının kurbanları anıldı

Gösterilerde Solingen'de üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırı da kınandı. Konuşmacılar kurbanların anıldığı gösterilerde İslamcıların da aşırı sağcılar gibi korku ve nefreti körüklemek ve toplumu bölmek amacını güttüklerini belirtti.

Almanya'nın doğusunda yer alan bir diğer eyalet olan Brandenburg'ta ise parlamento seçimi 22 Eylül'de yapılacak.

epd / TY,ET

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