Schröder yaptırım listesine alınsın talebi

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiler eski Başbakan Gerhard Schröder'e yaptırım uygulanması istedi.

FDP Başkanlık Üyesi Moritz Körner Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte "Putin iktidarından kazanç sağlayanların yer aldığı yaptırım listesine bir an evvel dahil edilmeli" dedi. Schröder'i, Putin'in Almanya'daki en önemli adamı olarak niteleyen Körner "Artık Alman iç siyasetinin değil Kremlin'in kaymak tabakasına dahil" diye konuştu.

CDU Milletvekili Roderich Kiesewetter Fotoğraf: picture alliance / Geisler-Fotopress

"Hâlâ Rusya ve Putin'in hizmetinde"

CDU'nun dış siyasetten sorumlu Federal Milletvekili Roderich Kiesewetter de yaptırımdan yana olduğunu açıkladı. Kiesewetter "Schröder'in hâlâ Putin ve Rusya ile arasına mesafe koymaması, onların ne kadar yakından hizmetinde olduğunu gösteriyor" dedi. Kiesewetter "O nedenle, Putin'in kliğini hedef alan bir yaptırımın yanında olmak gerekir. Schröder de buna dahil" diye konuştu.

Reinhard Bütikofer Fotoğraf: Malte Ossowski/Sven Simon/imago images

"Emeklilik maaşı kesilmeli"

Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller partili üyesi Reinhard Bütikofer de Schröder ve "Putin'in satın aldığı" diğer Avrupalı siyasetçilere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının incelenmesini istedi. Bütikofer Handeslblatt'a yaptığı açıklamada Schröder'in eski başbakan olarak aldığı emeklilik maaşının geri alınması ve üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Partisinden ihraç edilmesi gündemde

Nord Stream ve Rosneft gibi Rus şirketlerinin yönetim kurullarında görev alan Schröder Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra da bu görevlerinden ayrılmamıştı. SPD Eşbaşkanı Saskia Esken, Schröder'den yaklaşık 60 yıldır üyesi olduğu SPD'den ayrılmasını istemişti. Schröder hakkında partiden ihraç edilmesiyle sonuçlanabilecek bir inceleme süreci başlatıldı.

Federal Meclis'teki bürosu kapanacak mı?

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de Almanya'nın hayatta olan iki eski başbakanı Gerhard Schröder ve Angela Merkel'in Federal Meclis'teki bürolarını tartışmaya açtı. Kubicki "Başbakanların görev dönemi sonrası açık olan bürolarında on yıllar boyunca personel istihdam edilmesiyle ilgili bir prensip tartışması yapılmasını zaruri görüyorum" dedi.

Almanya'da cumhurbaşkanları ve bakanlar kurulu üyelerinin emeklilik maaşları yasayla düzenleniyor. Ancak bürolarında istihdam edilen personelin maaşı Federal Meclis'in bütçesinden ödeniyor.

Federal Meclis'in verdiği bilgilere göre Gerhard Schröder'in meclisteki bürosuna geçen yıl devletin kasasından ödenen miktar yaklaşık 407 bin euro. Ancak büronun Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra personelin istifa etmesi ve yerlerine çalışacak kimsenin bulunmaması nedeniyle boş olduğu belirtiliyor. Bütçe komisyonu o nedenle 2023 bütçesinde ödenekte kesintiye gitmenin yollarını arıyor.

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Bütçe Komisyonu durumu inceliyor

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nun eski başbakanların ayrıcalıklarının kestintiye uğratılmasını incelemeye aldığını söyledi. Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) bağlı gazetelere bir açıklama yapan Mihalic "Bu reform böylelikle eski başbakan Gerhard Schröder'i de kapsayacak" dedi.

"Burada söz konusu olan, keyfi olarak gelirlerin kesilmesi değil; bir hukuk devletinde bu, bir seçenek değil" diyen Mihalic "Schröder'in davranışlarını ve Putin rejimiyle olan yakın temaslarını bundan bağımsız olarak en sert dille kınıyoruz" dedi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kubicki RND'ye yaptığı açıklamada "Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun vergi gelirlerine son derece titiz bir biçimde yaklaşacağını ve bu sorunda bilge bir karar alacağını varsayıyorum" dedi. Kubicki, Schröder'in yeni personel istihdam etmemesi halinde kendisine bir ofis ayrılmasının da pragmatik gerekçelerden ötürü anlamlı olmayacağını söyledi.

Gerhard Schröder 1998 yılından 2005'e kadar Almanya'nın iki dönem başbakanlığını yaptı.

AFP, dpa / EC, HT