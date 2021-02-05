 Almanya′da sanata ve sanatçılara pandemi desteği arttırıldı | ALMANYA | DW | 04.03.2021

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ALMANYA

Almanya'da sanata ve sanatçılara pandemi desteği arttırıldı

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle kültür ve sanat yardımlarını 1 milyar euro daha arttırdı. Gelecek dönemde sanatçılara bireysel desteklerin de yolda olduğu belirtildi.

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Almanya koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sanatçılara destek olmak amacıyla kültür yardımlarını 1 milyar euro daha arttırarak 2 milyar euroya yükseltti.

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters bütçe komitesinde yaptığı açıklamada "Ek fonlarla ikinci kapanmanın neden olduğu ek gereksinimleri karşılamak için fon hatlarını genişletmiş olacağız. Aynı zamanda mevcut fon eksikliklerini giderecek yeni programlar olacak" dedi.

Bireysel sanatçılar da destek alacak

"Kültür için Yeni Başlangıç" adı verilen destek programı kapsamında gelecek dönemde sanatçılara bireysel olarak da destek olunacağı belirtildi.

Programın farklı sektörlere yönelik 60 alt programdan oluştuğu ve kültürel vakıf ve fonlarla ortak olarak belirlendiği aktarıldı.

Federal hükümetin ayrıca kültür kurumlarına salgın bağlantılı yatırımları için sektörler arası finansman da sağlayacağı belirtildi.

Yıl sonunda ilk 1 milyar euroluk yardım diliminin 900 milyonunun tahsis edildiği belirtildi.

Monika Grütters

Monika Grütters

Gevşeme olumlu

Bakan Grütters eyaletlerin ve federal hükümetin gevşeme adımlarını "salgından ağır bir şekilde etkilenen kültür endüstrisi için önemli umut işareti" sözleriyle değerlendirdi.

CDU'lu siyasetçi Grütters kitapçı, müze ve galeriler için yeni ve hızlı bir başlangıcın mümkün olduğunu söyledi. Grütters, "Sinema, tiyatro, konser ve opera salonları için somut planları" olduğunu kaydetti.

Almanya'da federal hükümet ve eyaletler, beş aşamalı açılma planı üzerinde uzlaştı. Buna göre 8 Mart'tan itibaren ziyaretçiler randevu alarak galeri ve müzeye gidebilecek, vaka sayısında artış kaydedilmemesi durumunda 22 Mart'tan itibaren restoranların açık bölümleri, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetler ve belli koşullara bağlı olarak spor faaliyetleri de başlayabilecek. Vaka sayısının 100 binde 50 ile 100 arasında olduğu bölgelerde bu faaliyetlerden yararlanmak sadece negatif test sonucu ibraz edilmesi durumunda mümkün olabilecek.

KNA, dpa / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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