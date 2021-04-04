Almanya’da salgınla mücadelede Federal Hükümet ipleri ele alıyor

Almanya üçüncü koronavirüs dalgası ile mücadele ederken vaka sayıları da, kapanma çağrıları da artıyor.

Başbakan Angela Merkel'in Sözcü Vekili Ulrike Demmer Federal Hükümetin yüksek vaka sayısına sahip bölgeler için tek tip ulusal önlemlerin önünü açacak bir düzenleme yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Demmer, 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değerinin 100’ün üzerine çıktığı bölgelerde uygulanacak kısıtlamalar konusunda enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik için Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin uzlaşmaya vardığını söyledi. Demmer Salı günü kabinenin bunu ele alacağını aktardı. Demmer, Merkel ile eyalet başbakanlarının koronavirüs önlemlerini ele alacakları toplantının da iptal edildiğini bildirdi. Toplantının pazartesi günü yapılması planlanıyordu.

Merkel eyaletleri eleştirmişti

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına uygulamak ve kaldırmak konusunda eyalet yönetimleri söz sahibi. Salgının başından beri Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptıkları toplantılarda ele alınan kararlar, eyalet yönetimleri tarafından uygulanıyordu. Almanya'da bazı önlemler ve kısıtlamalar, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Başbakan Angela Merkel ve Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller son yapılan korona önlemleri toplantısında

Almanya Başbakanı Merkel, geçen ay yaptığı açıklamada pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin alınan tüm tedbirleri hayata geçirmediğini belirterek, gerekirse Federal Hükümet olarak yasal düzenlemeyle tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaklarını söylemişti.

Vaka sayıları artmasına rağmen bazı eyaletler belirli şartlar altında yeniden açılmayı savunuyor, diğerleri ise sıkı bir kapanma talep ediyor.

Vaka sayısı 25 binin üzerinde

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre Almanya’da günlük vaka sayısı 25 bin 424 olarak bildirildi. Bu da geçen haftaya kıyasla 3 bin 500’den fazla vakanın olduğu anlamına geliyor. Ancak RKI, Paskalya tatilinin etkisiyle rakamların yanıltıcı olabileceğini ve önümüzdeki haftanın ortasından itibaren vaka sayıları konusunda daha güvenilir bir tablonun ortaya çıkacağını belirtiyor.

dpa/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe