 Almanya′da salgında en yüksek günlük can kaybı yaşandı | ALMANYA | DW | 14.01.2021

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ALMANYA

Almanya'da salgında en yüksek günlük can kaybı yaşandı

Almanya’da bir gün içinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) salgında son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Almanya'da kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs hız kesmiyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) salgında son 24 saat içinde bin 244 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu şimdiye kadar salgında bir gün içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Bir önceki en yüksek can kaybı 8 Ocak'ta yaşanmış, bin 188 kişi yaşamını yitirmişti.

Enstitü bir gün içinde 25 bin 164 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 881'e yükselirken, ölümlerin yarısından fazlasının Aralık ayının başından bu yana meydana geldiği belirtiliyor.

18 Aralık'ta 33 bin 777 vaka ile salgında en yüksek günlük yeni vaka seviyesine ualşılmıştı. Noel ve yılbaşı tatili süresince daha az test yapılması nedeniyle vaka sayılarının etkilenmiş olabilieceği belirtiliyor. 

Almanya'da 100 bin kişide yedi gün zarfında görülen yeni vaka sayısı 151,2 düzeyine ulaşırken, bu rakam yeni enfeksiyon oranı için temelde baz alınan 100 bin kişide 50 yeni enfeksiyon vakasının çok üzerinde seyretmeye devam ediyor. En yüksek seviyeye 22 Aralık'ta 197,6 ile ulaşılmıştı. Eyaletler arasında ise bu oran büyük farklılık gösteriyor. Thüringen'de 310,4'e çıkan oran, Bremen eyaletinde 84 seviyesinde bulunuyor.

Kısıtlamaların sürmesi bekleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dün yaptığı açıklamada pandemi kısıtlamalarının Şubat ayında da yürürlükte kalmasının gerekli olduğunu söyledi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının aldığı karar uyarınca sıkılaştırılmış salgın önlemleri 11 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kısıtlamaların nasıl devam edeceğine 25 Ocak tarihinde yine Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda karar verilecek.

DW, dpa / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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