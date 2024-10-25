Almanya'da sınır kontrolleri: Bin kişi geri çevrildi

Almanya'da iç güvenliğin artırılması ve düzensiz göçle mücadele için batı ve kuzey sınırlarında da kontrollerin başlamasından bu yana bin kişinin ülkeye girişine izin verilmedi. Rhenische Post gazetesinin İçişleri Bakanlığının bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, 16 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında Federal Polis tarafından yaklaşık bin 700 izinsiz giriş tespit edildi ve 30 insan kaçakçısı ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in kararı ile 16 Eylül'den itibaren Fransa, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve Hollanda sınırında da kontroller uygulanmaya başlanmıştı. Böylelikle Schengen Bölgesi'nde olmasına rağmen Almanya'nın bütün kara sınırlarına kontroller getirilmişti. Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırında Ekim 2023'ten beri, Avusturya sınırında ise 2015 yılından beri kontroller yapılıyor.

Almanya'nın bu dört ülke ile olan sınırında Ekim 2023'ten 20 Ekim 2024'e kadar yaklaşık 57 bin izinsiz giriş tespit edildi. Yaklaşık 33 bin kişi geri çevrildi ve bin 400 kaçakçı ortaya çıkarıldı. Sınırların korunmasından sorumlu Federal Polis'in 1 Kasım'da sınır kontrollerinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacak bilançoyu açıklaması bekleniyor.

Polis, geçerli vizesi veya oturma izni olmayan yabancıların sınırdan geçmek istemesini "izinsiz giriş" olarak değerlendiriyor. Bir kişinin iltica talebinde bulunmaması veya söz konusu kişinin geçici olarak yeniden giriş yasağına tabi olması halinde geri çevirme mümkün olabiliyor.

Schengen Bölgesi'nde sınır kontrollerinin öngörülmemesine rağmen Almanya İçişleri Bakanı Feaser düzensiz göçle mücadele ve İslamcı terörizm ile sınır ötesi suçlara karşı önlem olarak ülkenin tüm kara sınırlarında kontrol yapılması kararı aldı. Faeser'in kararı Mannheim ve Solingen'deki bıçaklı saldırıların ardından gelmişti.

AFP, dpa/JD, EC

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