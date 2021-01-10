Almanya’da sıkılaştırılmış korona önlemleri devreye girdi

Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı karar üzerine bugün daha sıkı salgın önlemleri yürürlüğe girdi.

Hamburg önlemleri Cuma gününden bu yana, Brandenburg ise cumartesiden beri uygulamaya başladı. Dört diğer eyalet de pazar günü kısıtlamaları yürürlüğe aldı. Bugünden itibaren ise Almanya’nın tümünde kısıtlamalar geçerli olacak.

Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 12 bin 497 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ölü sayısı ise 343 olarak belirtildi. Cuma günü açıklanan bin 188 ölü sayısı ile en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. 18 Aralık’ta ise 33 bin 777 vaka ile en yüksek vaka sayısı tespit edilmişti.

Hafta sonunda daha az test yapılması nedeniyle bugün açıklanan verilerin daha düşük olduğu belirtiliyor. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 166,6 olduğu belirtildi. Bu oran 22 Aralık’ta 197,6’ya çıkarak zirveye ulaşmıştı.

Aile Bakanı Franziska Giffey Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’nın "Virüsün yayılmaya başladığından bu yana pandeminin en şiddetli durumda" olduğunu söyledi.

Bugün devreye giren önlemlerle beraber bir hane halkından olanlar sadece bir kişi ile bir araya gelebilecek. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 200’den fazla olduğu bölgelerde yaşayanlar zaruri bir nedenleri olmadığı müddetçe 15 kilometreden uzağa seyahat edemeyecek. Kısıtlamalar 31 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Mutasyon endişesi

Bazı eyalet yönetimleri erken bir gevşemeye karşı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet yaptığı açıklamada "Erken bir gevşeme sonrası tekrar hızlı bir yükselme tehlikesi var. Sabra ve daha ihtiyatlı olmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Laschet İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün yayılması halinde durumun daha da ciddileşeceği uyarısında bulundu.

Hür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri Christian Lindner de koronavirüs varyantları hakkında az laboratuvar incelemesi yapılmasını eleştirerek mutasyona uğramış türlerin Almanya’daki yayılımına dair elde sınırlı bir veri bulunmasının "büyük bir tehlike" olduğunu kaydetti.

Ekonomide zor dönem

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Friedrich Merz bu nedenle küçük ve orta boy işletmeler için tam da bu nedenle kapanmanın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu. Merz Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Küçük işletmeler için o artık devam edemeyecekleri noktaya çoktan ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle Almanya’nın en büyük tekstil firmalarından olan Bavyeralı Adler'in de tasfiye sürecini başlatacağı bildirildi.

DW,dpa / SSB, BÖ

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