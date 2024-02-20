Almanya'da sığınmacılara yönelik şiddet arttı

Almanya'da sığınmacılara ve sığınmacıların barındığı yerlere yönelik saldırılar geçen yıl bir önceki yıla göre iki kat arttı.

Almanya'da sığınmacıları hedef alan şiddet olaylarında artış yaşandığı kaydedildi. Neue Osnabrücker Zeitung'un, İçişleri Bakanlığı'nın, Sol Parti milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, 2023 yılında sığınmacılara yönelik siyasi saiklerle toplam 2 bin 378 saldırı düzenlendi. Söz konusu rakam, saldırılarda bir yıl öncesine göre neredeyse ise iki kat artış olduğunu gösteriyor.

Clara Bünger Fotoğraf: DW

Bu saldırılarda polis kayıtlarına göre 219 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nın verileri, geçen yıl sığınmacıların kaldığı merkezlere de 180 saldırıda bulunulduğunu, bunun da 2017 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu ortaya koyuyor. 2022'de sığınmacıların barındığı yerlere yapılan toplam saldırı sayısı 70 olarak kaydedilmişti.

Açıklanan rakamları değerlendiren, muhalefetteki Sol Parti milletvekili Clara Bünger, Avrupa Birliği'nin (AB) iltica politikasını sertleştirmesi, Almanya'da federal hükümetin sınır dışı uygulamalarında daha katı bir tutum takınması ve aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) partisinin yükselişi göz önünde bulundurulduğunda bu verilerin bir sürpriz olmadığını dile getirdi. Bünger sözlerinin devamında, "Toplumsal durumun bu olduğu olduğu bir yerde, ırkçıların her yerde kinlerini eyleme dönüştürmeleri ve sığınmacılara saldırmaları şaşırtıcı değil" dedi.

KNA / ET,HT

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