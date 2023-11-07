Almanya'da sığınmacı finansmanında sistem değişikliği

Almanya'da Federal Hükümet eyaleletlere sığınmacı başına yılda 7 bin 500 euro ödeme yapacak. İlticacılara ödenekler azaltılacak ve ayni yardıma dönüştürülecek.

Almanya'da hükümet ile eyaletler, sığınmacı masraflarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre Federal Hükümet eyaletlere sığınmacı başına olmak üzere yılda 7 bin 500 euro kaynak aktaracak. Sığınmacılara verilen ödenekler azaltılacak, mümkün olduğunca ayni yardıma dönüştürülecek. Düzensiz göçü azaltmak için İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında kontrol uygulamasına devam edilecek.

Mutabakat, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkent Berlin'de eyalet başbakanlarıyla dün yaptığı ve dokuz saat süren zirvede sağlandı. Sosyal Demokrat Partili Scholz sabah saatlerinde yaptığı açıklamada varılan uzlaşmayı "tarihi" olarak niteledi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ise toplantı sonrası temkinli ifadeler kullandı. Doğru yöne "önemli bir ilk adım" atıldığını söyleyen Rhein, başka adımların bunu takip etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak aktarımında dinamik sisteme geçildi

Zirvede varılan mutabakata göre sığınmacıların finansmanında Almanya'da geçerli olan sistem 2024'ten itibaren değişecek. Şimdiye kadar Federal Hükümet eyaletlere sığınmacı masraflarında kullanmak üzere yılda yaklaşık 3,7 milyar euro kaynak aktarıyordu. Bunun yerine sığınmacı başına 7 bin 500 euro ödenmesine karar verildi. Eyaletlerin sığınmacı başına yılda 10 bin euro talebi toplantıda kabul edilmedi ancak kaynak aktarımında dinamik bir sisteme geçilmesi eyaletlerin yararına oldu. Yeni sistemde bir eyalette sığınmacı sayısının artması halinde hükümetin o eyalete yapacağı ödeme de artacak, sayının azalması durumunda ise kaynak kısılacak.

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil yeni sistemde hükümetin ayıracağı kaynağın toplamda 3,5 milyar euroyu bulacağını ve bu miktarın artmasının da mümkün hale geldiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Sığınmacı sayısı azaltılacak

Federal Hükümet ile eyaletler Almanya'daki sığınmacı sayısının azaltılması ve "denetimsiz göçe karşı açık ve hedef odaklı tedbirlerin alınması" konusunda uzlaştı. Başbakan Scholz sığınmacı sayısının azaltılmasının, varılan uzlaşmanın "özünü" oluşturduğunu ifade etti. Bu kapsamda Almanya'nın sınırlarında kontrollerin süresinin uzatılmasına karar verildi.

Sığınmacılara yönelik devlet desteği de belirgin bir biçimde düşürülecek ve mümkün olduğunca ayni yardımlara dönüştürülecek. İltica süreci uzun süren sığınmacılara temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 18 değil 36 aya kadar destek verilecek. Bu destek barınma, beslenme, giyim, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları kapsıyor. Eski düzenlemede 18 aylık sürenin sonunda sığınmacıların aldığı destek 18 ayın sonunda olağan sosyal yardım seviyesine yükseltiliyordu. Sürenin 36 aya çıkartılmasıyla devletin verdiği destek de azalmış olacak.

Yeni düzenlemede devletin barınma merkezlerinde kalan ve burada yemek yiyen sığınmacıların masrafları mahsup edilecek. Ülke genelinde sığınmacılara yardımlar mümkün olduğunca nakit olarak değil ödeme kartlarıyla yapılacak.

Maliye Bakanı Christian Lindner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sığınmacılara yapılan yardımlarda yaklaşık 1 milyar euroluk bir tasarrufun söz konusu olduğunu belirtti. Lindner bu şekilde "Alman sosyal devletinin çekiciliğinin azaltıldığını” ifade etti.

Almanya'da iltica süreci de hızlandırılacak. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin iltica sürecinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde başlatılması ve tamamlanması önerisinin ise incelenmesine karar verildi. Başbakan Scholz hem bunun yasal olup olmadığı hem de hayata geçirilmesi konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.

dpa, AFP / EC, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?