Rusya için casusluk yapan eski Alman askerine hapis

Almanya’da 2014-2020 yılları arasında Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir eski yedek subaya 1 yıl 9 ay tecilli hapis cezası verildi.

Almanya'da Rusya için casusluk yapan bir eski yedek subaya 1 yıl 9 ay tecilli hapis cezası verildi. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme kararını bugün kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya göre casusluk davasının 65 yaşındaki sanığı Ralph G. yöneltilen suçlamaları kabul etti. Alman ordusunda yedek subay olarak görev yapan Ralph G. buna göre 2014 -2020 yılları arasında Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği görevlileri üzerindenRus gizli servisi GRU ile çeşitli belgeler ve enformasyon paylaştı. Alman ordusunun yedek gücü ve muhaberat birimlerinin çalışma usulleri konusunda bilgiler, Almanya Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan, ülkenin güvenlik ve savunma politikaları için temel oluşturan "Beyaz Kitap"ın taslağıyla ilgili enformasyon Ralph G.'nin Rus servisiyla paylaştığı bilgiler arasında bulunuyor.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasına göre Ralph G. ayrıca Avrupa Birliği'nin 2014 Rusya yaptırımları ve Kuzey Akım 2 boru doğal gaz boru hattıyla ilgili olarak Alman ekonomisinin durumu hakkında da bilgi aktardı. Alman ordusunda görevli üst düzey askerlerin ve ekonomi dünyası temsilcilerinin kişisel bilgilerini de Rus istihbaratı ile paylaştı.

Ralph G.'nin sadece Alman ordusunda muhaberat subayı olarak görev yapmadığı aynı zamanda Alman şirketlerindeki kimi kurullarda da yer aldığı belirtiliyor. Casusluk faaliyeti karşılığında para almadığı ancak Rus hükümetinin kimi etkinliklerine davetiye aldığı kaydediliyor.

Mahkemenin kararında "sanığın aşırı derecede Rus dostu bir pozisyona sahip olduğu ve kendisini Rus ordusunca sevilen ve önemli bir kişi yapma" güdüsüyle hareket ettiği belirtildi.

Ralph G.'nin avukatları ise mahkemede paylaşılan bilgilerin gizli olmadığını hepsinin kamuya açık olduğunu söyleyerek müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini savundu.

AFP, dpa / EC, TY